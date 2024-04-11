ВИДЕО | Кая Каллас извинилась перед людьми. Правительство рассказало о новых решениях

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Премьер-министр принесла извинение ученикам и родителям в связи с неисправностью экзаменационной системы. „Крайне прискорбно, что из-за ошибок государства произошло такое. От имени всего государства приношу искренние извинения“, - сказала Каллас. Более подробно о случившемся читайте ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Далее она „перешла к положительным новостям“. Каллас сказала, что согласно свежему исследованию, оценка людьми их финансового состояния выросла на 13%. Также улучшилось отношение народа к налоговым изменениям. „Это говорит о том, что мы должны продолжать объяснять людям, зачем это все нужно“. Поддержка НАТО среди жителей Эстонии также по-прежнему велика.

Сразу после пресс-конференции Каллас отправляется в Польшу для обсуждения приоритетов ЕС и поддержки Украины.

На сегодняшнем заседании правительство приняло ряд важных решений. Например, были утверждены поправки к закону о начальном образовании с целью объединения услуг детского сада и ухода за ребенком. Местные самоуправления должны обеспечить всем детям с 1,5 до 3 лет место в соответствующем учреждении. В частном детском саду обучение должно происходить на эстонском языке. Другие языки использовать можно, но необходимо обеспечить изучение государственного языка и исполнение государственной учебной программы. Были утверждены поправки, увеличивающие госпошлины при штрафных производствах, а также поправки к закону о подслащенных напитках. Закон вступит в силу в 2026 году.

Министр Цахкна со своей стороны тоже извинился за сбой в экзаменационной системе. Он заверил, что решение скоро будет готово. Цахкна отметил важность коалиционных переговоров в столице. По его словам, если в воскресенье Isamaa не поддержит коалицию, то именно эта партия будет виновата в том, что переход на эстонский язык обучение в столице провалится.

Журналисты задали премьер-министру вопрос относительно относительно Константина Васильева и того, надо ли лишать его звания почетного гражданина.