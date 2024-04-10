ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (777-й день) | Под Одессой в результате ракетного удара погибли четверо. Швейцария назвала даты проведения «саммита мира»

Мирослава Регинская, жена бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), которого осудили на четыре года колонии по обвинению в «экстремизме», заявила, что его утвердили на должность командира взвода в одной из войсковых частей , где он будет проходить военную службу.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild не исключил большого наступления российских войск на Харьков . «Путин, конечно, хотел захватить Харьков, потому что для него это большой символ. Харьков — одна из столиц Украины, поэтому имеет большое символическое значение. Но Украина готова помешать планам России по завоеванию. Мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло», — заявил президент Украины.

Минобороны России сообщило о крушении вертолета Ми-24 у побережья Крыма . В ведомстве заявили, что ЧП произошло при выполнении планового полета. Предварительная причина крушения — отказ авиатехники.

Воздушные силы ВСУ заявили, что ночью 10 апреля российские войска атаковали Украину 17 беспилотниками типа «Шахед», двумя крылатыми ракетами «Искандер-К» и баллистической ракетой «Искандер-М». По данным ВСУ, 14 дронов сбиты в Николаевской и Одесской областях.

На купянском направлении ВСУ отразили две атаки армии РФ в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Андреевка Луганской область, а также три атаки на лиманском направлении в районе населенного пункта Терны Донецкой области;

Российские войска нанесли семь ракетных ударов и 73 авиационных удара, а также совершили 81 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;

Регинская также опубликовала документ, направленный, как следует из его текста, одной из войсковых частей самопровозглашенной ДНР военкому Москвы и начальнику столичного пункта отбора. В нем говорится что в части рассмотрели кандидатуру Стрелкова на должность командира взвода и просят оформить документы и направить его в распоряжение командира.

В результате обстрела Харьковской области погибла 14-летняя девочка, а также женщины 43 и 59 лет, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Днем 10 апреля российские войска обстреляли населенные пункты Липцы и Малая Даниловка. Еще два человека пострадали — 33-летняя сотрудница аптеки и 16-летний молодой человек.

Село Липцы расположено в семи-восьми километрах от российской границы. По обе стороны границы стоят военные части, и воюющие стороны постоянно наносят удары по противнику.

Главное из брифинга Минобороны России



▪️Российские войска уничтожили объект подготовки и запуска безэкипажных катеров ВСУ;



▪️ВС РФ за сутки заняли более выгодные рубежи на донецком направлении;



▪️ВС РФ на купянском направлении за сутки улучшили положение по переднему краю и отбили 1 контратаку;



▪️ВСУ за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 115 военных;



▪️ПВО РФ за сутки сбила 172 украинских беспилотника, три авиабомбы Hammer;



▪️Группировка войск "Восток" улучшила положение по переднему краю на южнодонецком направлении;



▪️Российские войска уничтожили базу хранения ВСУ с 32 гаубицами и 2 цеха сборки БПЛА.