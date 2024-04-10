ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (777-й день) | Под Одессой в результате ракетного удара погибли четверо. Швейцария назвала даты проведения «саммита мира»
Подводим итоги 775-го дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За сутки произошло 66 боевых столкновений;
Российские войска нанесли семь ракетных ударов и 73 авиационных удара, а также совершили 81 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;
ВСУ отразили 25 атак российских войск на бахмутском направлении в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Верхнекаменское, Раздолевка, Часов Яр, Клещеевка, Андреевка Донецкой области;
На купянском направлении ВСУ отразили две атаки армии РФ в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Андреевка Луганской область, а также три атаки на лиманском направлении в районе населенного пункта Терны Донецкой области;
В течение суток украинские войска нанесли удары по 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских сил.
Воздушные силы ВСУ заявили, что ночью 10 апреля российские войска атаковали Украину 17 беспилотниками типа «Шахед», двумя крылатыми ракетами «Искандер-К» и баллистической ракетой «Искандер-М». По данным ВСУ, 14 дронов сбиты в Николаевской и Одесской областях.
Минобороны России сообщило о крушении вертолета Ми-24 у побережья Крыма. В ведомстве заявили, что ЧП произошло при выполнении планового полета. Предварительная причина крушения — отказ авиатехники.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild не исключил большого наступления российских войск на Харьков. «Путин, конечно, хотел захватить Харьков, потому что для него это большой символ. Харьков — одна из столиц Украины, поэтому имеет большое символическое значение. Но Украина готова помешать планам России по завоеванию. Мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло», — заявил президент Украины.
Мирослава Регинская, жена бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), которого осудили на четыре года колонии по обвинению в «экстремизме», заявила, что его утвердили на должность командира взвода в одной из войсковых частей, где он будет проходить военную службу.
Регинская также опубликовала документ, направленный, как следует из его текста, одной из войсковых частей самопровозглашенной ДНР военкому Москвы и начальнику столичного пункта отбора. В нем говорится что в части рассмотрели кандидатуру Стрелкова на должность командира взвода и просят оформить документы и направить его в распоряжение командира.
В результате обстрела Харьковской области погибла 14-летняя девочка, а также женщины 43 и 59 лет, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Днем 10 апреля российские войска обстреляли населенные пункты Липцы и Малая Даниловка. Еще два человека пострадали — 33-летняя сотрудница аптеки и 16-летний молодой человек.
Село Липцы расположено в семи-восьми километрах от российской границы. По обе стороны границы стоят военные части, и воюющие стороны постоянно наносят удары по противнику.
Главное из брифинга Минобороны России
▪️Российские войска уничтожили объект подготовки и запуска безэкипажных катеров ВСУ;
▪️ВС РФ за сутки заняли более выгодные рубежи на донецком направлении;
▪️ВС РФ на купянском направлении за сутки улучшили положение по переднему краю и отбили 1 контратаку;
▪️ВСУ за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 115 военных;
▪️ПВО РФ за сутки сбила 172 украинских беспилотника, три авиабомбы Hammer;
▪️Группировка войск "Восток" улучшила положение по переднему краю на южнодонецком направлении;
▪️Российские войска уничтожили базу хранения ВСУ с 32 гаубицами и 2 цеха сборки БПЛА.
Швейцария объявила даты «саммита мира»: он пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке. При этом встреча в том числе будет нацелена на создание конкретной дорожной карты участия России в мирном процессе в будущем. Швейцария пригласит Россию на «саммит мира», который состоится в июне, пишет местное издание NZZ. Официальные приглашения будут разосланы всем потенциальным участникам в ближайшие несколько дней, сообщила президент Швейцарии Виола Амерд. В посольстве РФ в Швейцарии заявили ТАСС, что в случае получения такого приглашения оно в любом случае не будет принято.
В Курской области беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Погибли три человека, в том числе двое детей. Об атаке сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, беспилотник, запущенный ВСУ, сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка. В машине находились три человека, в том числе двое детей. Все они погибли.
В результате ракетного обстрела Одесского района погибли четыре человека. В результате российского ракетного удара по цели близ Одессы вечером в среду погибли четыре человека, в том числе десятилетняя девочка. Об этом объявил глава областной администрации.
Глава Одесской обладминистрации Олег Кипер написал в Телеграме, что в результате удара по Одесскому району четыре человека погибли и еще семь были ранены. Один из раненых — в тяжелом состоянии, ему ампутировали ноги.
Кипер пишет, что, по предварительным данным, удары наносились баллистическими ракетами „Искандер-М“.
„В Одесском районе повреждена транспортная инфраструктура и грузовики, что были рядом“, — сообщает глава администрации.
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