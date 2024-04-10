Рийгикогу лишил НКО „Слава Украине“ налоговой льготы

Рийгикогу утвердил в среду изменение в Законе о подоходном налоге, которое продлевает возможность делать безналоговые пожертвования и подарки в поддержку Украины.

Закон продлевает возможность совершать необлагаемые подоходным налогом пожертвования и подарков до 31 декабря 2025 года в целях сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины, а также предоставления и организации адресной гуманитарной помощи.

Юридические лица-резиденты могут делать необлагаемые подоходным налогом пожертвования и подарки НKО Eesti Pagulasabi, НKО Mondo, Культурному центру Украины, Фонду содействия национальной обороне, Эстонскому Красному Кресту, Союзу спасателей и НKО Rotary Klubi Tallinn Vanalinn.

Изменение будет применено задним числом с января 2024 года.

Напомним, что весной прошлого года разразился скандал, связанный с нецелевым использование денег, пожертвованных Украине через „Cлава Украине“ . В центре скандала оказалась бывшая руководительница НКО Йоханна-Мария Лехтме.

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