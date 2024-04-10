Рийгикогу лишил НКО „Слава Украине“ налоговой льготы(1)
Рийгикогу в среду отозвал у некоммерческой организации „Cлава Украине“ (Slava Ukraini) льготу по подоходному налогу, действующей для организаций, поддерживающих Украину, пишет rus.err.
Рийгикогу утвердил в среду изменение в Законе о подоходном налоге, которое продлевает возможность делать безналоговые пожертвования и подарки в поддержку Украины.
Закон продлевает возможность совершать необлагаемые подоходным налогом пожертвования и подарков до 31 декабря 2025 года в целях сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины, а также предоставления и организации адресной гуманитарной помощи.
Юридические лица-резиденты могут делать необлагаемые подоходным налогом пожертвования и подарки НKО Eesti Pagulasabi, НKО Mondo, Культурному центру Украины, Фонду содействия национальной обороне, Эстонскому Красному Кресту, Союзу спасателей и НKО Rotary Klubi Tallinn Vanalinn.
Изменение будет применено задним числом с января 2024 года.
Напомним, что весной прошлого года разразился скандал, связанный с нецелевым использование денег, пожертвованных Украине через „Cлава Украине“ . В центре скандала оказалась бывшая руководительница НКО Йоханна-Мария Лехтме.
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