„Нельзя притворяться, что мы можем снова провести чемпионат мира по футболу в России“: президент Исландии о закрытии посольства и своей встрече с Путиным

Президентская резиденция находится на выезде из города Рейкьявик, прямо на берегу моря. Издалека она напоминает замок, напротив главного здания находится церковь, рядом с ней небольшое кладбище, на котором похоронен один из предыдущих президентов, тут же - еще несколько построек, принадлежащих резиденции. И все - больше поблизости нет ничего, только вода, камни и дорога. Никаких высоких заборов, железных рамок и многочисленной охраны. Никакого намека на сверхмеры безопасности. Ведь никакой опасности по сути и нет - страна маленькая, а рейтинг президента среди населения сказочно высок - на выборах 2020 года он получил невероятные для демократической страны 92,18 % голосов в первом туре. При этом Йоуханнессон признается, что изначально не ожидал, что станет президентом - он был увлечен своей профессией - преподавал в университете, не был связан с политикой, и даже публичным человеком не был.