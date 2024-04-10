Нового мэра Таллинна планируется выбрать в воскресенье. Рейнсалу: „договоренность не достигнута“

На заседании горсобрания, кроме выборов мэра, планируется также утвердить количество членов мэрии и ее структуру. Будут утверждены также новые члены городской управы.

В повестку дня горсобрания включен и вопрос о выражении недоверия заместителю председателя горсобрания Мареку Юргенсону (Центристская партия). Заседание начнется в воскресенье, 14 апреля, в 10 часов.

Вчера вечером депутаты от Партии реформ, Eesti 200, Социал-демократической партии и Isamaa собрались для того, чтобы сформировать новую столичную коалицию и окончательно составить коалиционный договор. Хотя встреча продолжалась до позднего вечера, окончательная договоренность не была достигнута.

Председатель партии Isamaa Урмас Рейнсалу написал в среду утром в социальных сетях, что создаваемая коалиция не смогла договориться, поэтому не исключено, что заседание горсобрания в воскресенье не состоится.

Как написал Рейнсалу, необходимо еще обсудить как суть, так и содержание ряда принципиальных вопросов. „Заседание, как правило, созывается, когда имеется окончательная договоренность. В настоящий момент она не достигнута“, - добавил он.

По словам Рейнсалу, партия не считает, что нужно торопиться. „Если содержательные решения не будут приняты в входе переговоров за оставшееся время, придется назначить новую дату заседания горсобрания“, - сообщил он.

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