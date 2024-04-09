ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (776-й день) | В Украине уволили командующих оперативными группами «Юг» и «Запад». Запорожская АЭС вновь атакована беспилотником
Подводим итоги 775-го дня войны в Украине.
В ночь на вторник над Украиной сбили 20 беспилотников типа „Шахед-131/136“, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Также российские войска атаковали территорию Украины четырьмя зенитными ракетами С-300, запущенными из Донецкой области.
Российские войска ночью нанесли ракетный удар по многоквартирному дому в Полтавской области, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. Всего в доме жили около 30 человек. При ударе один человек погиб. Еще 16 человек пострадали, среди них четверо детей, уточнил Клименко.
Украинская противокорабельная ракета „Нептун“ ночью была сбита над акваторией Черного моря у побережья Крыма, сообщило Минобороны России. Кроме того, ведомство заявило об атаке четырех беспилотников. Два из них были сбиты над Белгородской областью, еще два — над Воронежской. О последствиях атак Минобороны РФ не сообщает.
В Борисоглебске Воронежской области беспилотники атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени В. П. Чкалова, утверждают телеграм-каналы Astra и Baza. Пострадавших нет. Источники „РБК-Украина“ назвали атаку на Борисоглебский учебный авиационный центр операцией Главного управления разведки.
Назначенное Россией руководство Запорожской АЭС сообщило об атаке беспилотника. Украинский дрон атаковал тренажерный центр Запорожской АЭС, утверждается в телеграм-канале станции. Удар пришелся по крыше корпуса, где находится „единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала“. В результате атаки никто не пострадал, сообщили на станции.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов утверждает, что российские войска 9 апреля с помощью FPV-дронов сымитировали обстрелы якобы со стороны Украины по Запорожской АЭС, захваченной российскими войсками.
„Прямой угрозы ядерной безопасности нет, но последний инцидент снова подчеркивает чрезвычайно серьезную ситуацию“, — заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Внеочередное заседание совета управляющих МАГАТЭ, запрошенное Россией, должно состояться 11 апреля, пишет агентство Reuters со ссылкой на трех дипломатов. На нем будет обсуждаться недавние атаки на оккупированную Россией Запорожскую АЭС.
В конце прошлой недели в МАГАТЭ заявили, что атаки дронов на Запорожскую АЭС резко повысила опасность „крупной ядерной аварии“. Глава организации Рафаэль Гросси подтвердил как минимум три прямых попадания в конструкции основной оболочки реактора ЗЭАС, отметив, что „подобные инциденты просто не должны происходить“.
В производстве прокуратуры Украины находятся 27 дел об убийстве 54 украинских военнопленных, сообщил глава Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов. Случаи убийств украинских военнопленных фиксируются с марта 2022 года.
Во вторник днем при артиллерийском обстреле поселка Климово в Брянской области со стороны Украины погибли женщина и ребенок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Еще пять мирных жителей пострадали. В результате обстрела загорелся жилой дом, повреждены несколько автомобилей.
Российские войска нанесли авиаудар по Константиновке Донецкой области, сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин. По его словам, пока известно об одном погибшем и двоих раненых. Под завалами одного из домов могут находиться еще два человека. При обстреле повреждены 27 частных домов, три многоэтажки, два инфраструктурных объекта и административное здание.
В Черниговской области под обстрел попал город Семёновка. Погибла женщина. Об этом сообщил глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус. По его словам, российские войска при обстреле города используют артиллерию и реактивные системы залпового огня.
Житель Каховки погиб при обстреле со стороны ВСУ, заявил назначенный Россией глава аннексированной Каховки Херсонской области Павел Филипчук. По его словам, погиб 50-летний мужчина. Филипчук утверждает, что под обстрел попал жилой пятиэтажный дом.
По последним данным, в Харькове при российской бомбардировке по гражданскому производству пострадали четыре человека. Об этом сообщил глава Харькова Игорь Терехов. По его словам, двух пострадавших госпитализировали. Поисково-спасательная операция на месте удара продолжается. Днем во вторник власти Харькова сообщили, что зафиксировали два попадания по центральной части города.
Европа должна подготовиться к потенциальной войне, поскольку широкомасштабный конфликт на континенте за пределами Украины „уже не является фантазией“, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на конференции в Брюсселе.
По словам Борреля, Россия угрожает Европе „как продолжающейся войной на Украине, так и гибридными атаками на государства-члены Евросоюза“. Financial Times отмечает, что глава европейской дипломатии впервые так открыто высказался об угрозах со стороны России.
Кроме того, Боррель отметил, что „американский зонт“, на который страны Евросоюза полагались со времен холодной войны, „возможно, не всегда открыт“. „В зависимости от того, кто управляет в Вашингтоне, мы не можем рассчитывать на то, что США нас защитят“, — цитирует Борреля FT.
В Украине уволили командующих оперативными командованиями «Юг» Андрея Ковальчука и «Запад» Сергея Литвинова, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
По его словам, командующим ОК «Юг» назначен полковник Шаповал, бывший командир 59-й бригады. Командующим ОК Запад — бригадный генерал Владимир Шведюк, который раньше служил в силах территориальной обороны. Ковальчук, как утверждает Гончаренко, возглавит военную академию.
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