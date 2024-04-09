ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (776-й день) | В Украине уволили командующих оперативными группами «Юг» и «Запад». Запорожская АЭС вновь атакована беспилотником

Внеочередное заседание совета управляющих МАГАТЭ, запрошенное Россией, должно состояться 11 апреля, пишет агентство Reuters со ссылкой на трех дипломатов. На нем будет обсуждаться недавние атаки на оккупированную Россией Запорожскую АЭС.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов утверждает, что российские войска 9 апреля с помощью FPV-дронов сымитировали обстрелы якобы со стороны Украины по Запорожской АЭС, захваченной российскими войсками.

Назначенное Россией руководство Запорожской АЭС сообщило об атаке беспилотника. Украинский дрон атаковал тренажерный центр Запорожской АЭС, утверждается в телеграм-канале станции. Удар пришелся по крыше корпуса, где находится „единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала“. В результате атаки никто не пострадал, сообщили на станции.

В Борисоглебске Воронежской области беспилотники атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени В. П. Чкалова, утверждают телеграм-каналы Astra и Baza. Пострадавших нет. Источники „РБК-Украина“ назвали атаку на Борисоглебский учебный авиационный центр операцией Главного управления разведки.

Украинская противокорабельная ракета „Нептун“ ночью была сбита над акваторией Черного моря у побережья Крыма, сообщило Минобороны России. Кроме того, ведомство заявило об атаке четырех беспилотников. Два из них были сбиты над Белгородской областью, еще два — над Воронежской. О последствиях атак Минобороны РФ не сообщает.

Российские войска ночью нанесли ракетный удар по многоквартирному дому в Полтавской области , сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. Всего в доме жили около 30 человек. При ударе один человек погиб. Еще 16 человек пострадали, среди них четверо детей, уточнил Клименко.

В ночь на вторник над Украиной сбили 20 беспилотников типа „Шахед-131/136“ , сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Также российские войска атаковали территорию Украины четырьмя зенитными ракетами С-300, запущенными из Донецкой области.

В конце прошлой недели в МАГАТЭ заявили, что атаки дронов на Запорожскую АЭС резко повысила опасность „крупной ядерной аварии“. Глава организации Рафаэль Гросси подтвердил как минимум три прямых попадания в конструкции основной оболочки реактора ЗЭАС, отметив, что „подобные инциденты просто не должны происходить“.

В производстве прокуратуры Украины находятся 27 дел об убийстве 54 украинских военнопленных, сообщил глава Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов. Случаи убийств украинских военнопленных фиксируются с марта 2022 года.

Во вторник днем при артиллерийском обстреле поселка Климово в Брянской области со стороны Украины погибли женщина и ребенок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Еще пять мирных жителей пострадали. В результате обстрела загорелся жилой дом, повреждены несколько автомобилей.

Российские войска нанесли авиаудар по Константиновке Донецкой области, сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин. По его словам, пока известно об одном погибшем и двоих раненых. Под завалами одного из домов могут находиться еще два человека. При обстреле повреждены 27 частных домов, три многоэтажки, два инфраструктурных объекта и административное здание.

В Черниговской области под обстрел попал город Семёновка. Погибла женщина. Об этом сообщил глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус. По его словам, российские войска при обстреле города используют артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Житель Каховки погиб при обстреле со стороны ВСУ, заявил назначенный Россией глава аннексированной Каховки Херсонской области Павел Филипчук. По его словам, погиб 50-летний мужчина. Филипчук утверждает, что под обстрел попал жилой пятиэтажный дом.