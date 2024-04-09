Лидер мужской сборной Эстонии по фехтованию дисквалифицирован на 18 месяцев
Эстонский Фонд антидопинга и спортивной этики запретил 36-летнему Прийнитсу участвовать в соревнованиях в течение 18 месяцев за нарушение допинговых правил.
В течение года он трижды был недоступен для сотрудников службы допинг-контроля, которые не смогли взять у спортсмена необходимые пробы.
Так, например, 8 марта контролеры Эстонского фонда антидопинговой и спортивной этики (EADSE) хотели взять у спортсмена пробы: они отправились в то место, где фехтовальщик должен был находиться согласно информации, внесенной в базу тестирования (эти данные спортсмен вносит сам), но Прийнитса там не было. В это время он участвовал в соревнованиях за границей - на этапе Гран-при в Будапеште. То есть Прийнитс просто забыл изменить информацию о местоположении в программе.
В результате Прийнитс не сможет принять участие в европейском квалификационном турнире к Олимпийским играм в Париже, где его теперь заменит Филипп Дьячук.
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