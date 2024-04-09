Лидер мужской сборной Эстонии по фехтованию дисквалифицирован на 18 месяцев

Так, например, 8 марта контролеры Эстонского фонда антидопинговой и спортивной этики (EADSE) хотели взять у спортсмена пробы: они отправились в то место, где фехтовальщик должен был находиться согласно информации, внесенной в базу тестирования (эти данные спортсмен вносит сам), но Прийнитса там не было. В это время он участвовал в соревнованиях за границей - на этапе Гран-при в Будапеште. То есть Прийнитс просто забыл изменить информацию о местоположении в программе.