ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (775-й день) | МАГАТЭ: при атаке беспилотников на Запорожскую АЭС была повреждена защитная оболочка реактора
Подводим итоги 775-го дня войны в Украине.
Российские войска в ночь на 8 апреля запустили по территории Украины 24 ударных дрона типа „Шахед“, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. 17 беспилотников удалось сбить над Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областями.
Упавшие обломки дронов вызвали разрушения в Одесской и Николаевской областях. В Одесском районе, сообщил глава региона Олег Кипер, в результате атаки беспилотников были повреждены логистическо-транспортный объект и АЗС. В Вознесенском районе Николаевской области 14 населенных пунктов остались без света из-за повреждения линии электропредач, написал в телеграме глава областной военной администрации Виталий Ким.
Кроме того, сообщило командование Воздушных сил ВСУ, в ночь на 8 апреля над Днепропетровской областью была сбита авиационная управляемая ракета Х-59, запущенная войсками РФ.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
• Российские войска нанесли семь ракетных и 104 авиационных удара, а также совершили 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.
• Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
• За сутки произошло 76 боевых столкновений.
• На лиманском направлении украинские военные отразили две атаки в районе Тернов Донецкой области.
• На бахмутском направлении ВСУ отбили 31 атаку в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Часов Яр, Спорное, Выемка, Федоровка, Раздоловка, Веселое, Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.
• На авдеевском направлении украинские военные отразили восемь атак в районах Первомайского, Невельского и Нетайлово Донецкой области
• На новопавловском направлении ВСУ отбили 22 атаки в районах Красногоровки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
• В ореховском направлении украинские военные отразили пять атак в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.
• На херсонском направлении украинские военные отбили восемь атак российских войск на плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра.
• За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ, а также одному пункту управления и пяти зенитно-ракетным комплексам.
• Подразделения ракетных войск нанесли удары по зенитно-ракетному комплексу, пункту управления беспилотниками, артиллерийской системе и трем районам сосредоточения вооружения и военной техники противника.
МАГАТЭ: при атаке беспилотников на Запорожскую АЭС была повреждена защитная оболочка реактора
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали как минимум три попадания в конструкцию защитной оболочки реактора Запорожской АЭС, сообщил глава организации Рафаэль Гросси в соцсети Х.
„Это серьезная эскалация угроз для ядерной безопасности. Такие безрассудные атаки значительно повышают риск серьезной ядерной аварии. Они должны немедленно прекратиться“, — цитирует слова Гросси пресс-служба агентства. Глава МАГАТЭ также подчеркнул, что „никто не может извлечь никакой военной или политической выгоды из атак на ядерные объекты“.
В организации добавили, что критически важные системы на станции не были повреждены. Тем не менее в МАГАТЭ называют произошедшее „серьезным инцидентом, который мог привести к нарушению целостности системы защитной оболочки реактора“.
Также в организации сообщили, что при атаке пострадал как минимум один человек.
Накануне об атаке на станцию сообщил „Росатом“. В госкорпорации утверждали, что один БПЛА упал на территории, прилегающей к столовой, второй — в районе грузового порта, а третий — на купол шестого энергоблока. По данным „Росатома“, в результате произошедшего пострадали три сотрудника станции.
Беспилотник, упавший на крышу шестого энергоблока Запорожской АЭС, обезврежен, сообщило в понедельник агентство ТАСС со ссылкой на представителя станции, назначенного властями РФ. Утверждается, что детонация заряда беспилотника не произошла.
В Главном управлении разведки Украины заявили, что Украина не причастна к атакам на оккупированной Запорожской АЭС, которые в последнее время участились.
Запорожская АЭС — одна из крупнейших атомных электростанций Европы — оккупирована российскими войсками с весны 2022 года.
Она периодически подвергается обстрелам, в которых Украина и Россия обвиняют друг друга.
Украинские власти также сообщали, что армия РФ использовала ЗАЭС для хранения военной техники и дислокации своих военнослужащих.
Российские военные изменили тактику нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Украины, сконцентрировавшись на электростанциях в менее защищенных регионах, пишет газета Financial Times.
Как отмечает издание, в период с 22 по 29 марта Россия атаковала семь тепловых электростанций и две гидроэлектростанции за пределами хорошо защищенной Киевской области.
По мнению украинских чиновников, новая тактика России представляет большую угрозу, чем массированные удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре в 2022 и 2023 годах, поскольку сейчас российские военные стремятся нанести непоправимые повреждения. Некоторые из энергетических объектов, подвергшихся атакам, не удастся восстановить к зиме 2024-го, уточняет издание.
Франция и Великобритания предупредили о поражении Запада в случае победы России над Украиной.
Возможное поражение Украины в войне с Россией будет означать проигрыш Запада, которого нельзя допустить, заявили главы МИДов Франции и Великобритании Стефан Сежурне и Дэвид Кэмерон. „Если Украина проиграет, мы все проиграем. Цена неспособности поддержать Украину сейчас будет намного выше, чем цена отпора [президенту РФ Владимиру] Путину. <…> Мир наблюдает за нами и осудит нас, если мы потерпим неудачу“, — написали министры в совместной колонке для The Telegraph.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
• На купянском направлении ВС РФ нанесли огневое поражение силам противника в районах Синьковки Харьковской области и Тернов Донецкой области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих.
• На донецком направлении российские военные заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение силам противника в районах Клещеевки и Красного Донецкой области. ВСУ потеряли более 460 военнослужащих.
• На авдеевском направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю и отразили пять контратак в районах населенных пунктов Новгородское, Новокалиново и Бердычи Донецкой области. ВСУ потеряли до 325 военнослужащих.
• На южно-донецком направлении российские военные улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение силам противника в районах Урожайного и Старомайорского Донецкой области. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих.
• На херсонском направлении ВС РФ нанесли огневое поражение силам противника в районах населенных пунктов Работино, Степовое и Павловка Запорожской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих.
• Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117-ти районах.
• Средствами противовоздушной обороны сбиты 291 украинский беспилотник, три авиационные управляемые бомбы и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS.
Власти Швейцарии планируют провести мирную конференцию по Украине в середине июня, предположительно, 16-17 числа, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным собеседников агентства, в конференции примут участие от 80 до 100 стран. При этом главным вопросом остается участие Китая. По мнению источников, присутствие представителей КНР сделает мероприятие более авторитетным.
В марте представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия не будет участвовать в мирном саммите в Швейцарии, даже если ее официально пригласят.
В Донецкой области один человек погиб и трое пострадали в результате российских обстрелов, сообщил глава областной администрации Вадим Филашкин. По его данным, под обстрел попали города Часов Яр и Селидово. В первом были повреждены шесть частных домов, а во втором — девятиэтажный дом.
В понедельник днем три мирных жителя погибли при обстреле Запорожья, сообщили в Офисе генпрокурора Украины. Ракета попала в одно из местных предприятий. В результате погибли три мирных жителя. Еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести, заявил глава Запорожской области Иван Федоров. Повреждены 14 зданий, в том числе семь многоэтажных домов, учреждения здравоохранения и культуры.
Днем 8 апреля российские войска сбросили на центр города Белополье четыре корректируемых авиационных бомбы, сообщила военная администрация Сумской области. В результате обстрела одна мирная жительница погибла, еще три человека получили ранения. Разрушены здания заведений торговли и городского совета, уничтожены несколько автомобилей. МВД Украины также сообщило об авиаударе по объекту гражданской инфраструктуры в городе Сумы. В результате обстрела три человека получили ранения.
Войска РФ шесть раз за день атаковали беспилотниками-камикадзе Никопольский район Днепропетровской области, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак. По его словам, под удары попали Никополь и Марганецкая община. В результате атак пострадали два человека. Повреждены коммунальное предприятие, инфраструктурный объект, шесть частных домов, пять хозяйственных построек, автомобили, газопровод, несколько линий электропередачи. Один частный дом полностью разрушен.
Украинская военная разведка утверждает, что устроила пожар на российском ракетном корабле „Серпухов“ на базе Балтийского флота, в результате чего корабль выведен из строя. Сообщений с российской стороны о пожаре на „Серпухове“ пока нет.
В понедельник ГУР МО Украины опубликовало в соцсетях сообщение о пожаре 7 апреля на „Серпухове“, стоящем на базе в Балтийске в Калининградской области. В сообщении не говорится впрямую, что пожар стал следствием операции ГУР, но оно заканчивается словами „Раскаты грома не знают границ. Продолжение следует“.
Одновременно многие украинские издания, ссылаясь на один и тот же анонимный „собственный источник в спецслужбах“ написали, что пожар был результатом операции украинской разведки.
В сообщениях прессы и пресс-релизе ГУР утверждается, что огонь уничтожил аппаратуру связи и автоматизации корабля, и что на восстановление потребуется много времени.
МВД России начало проверку в отношении Юлии Навальной на предмет „призыва к санкциям“, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Альшевских. Он пожаловался в министерство на речь Навальной, с которой та выступила в Европарламенте.
Директор ФБК Иван Жданов считает, что о возбуждении уголовного дела речи пока не идет, но власти России будут преследовать Навальную „всеми возможными способами“.
„Назовут иноагентом, возбудят дела, направят армии ботов. Все это будет. И нет сомнений в том, что доносчики всех мастей будут подавать на Юлию разные заявления, чтобы „начальник“ похвалил“, — пишет Жданов.
Юлия Навальная выступила на пленарном заседании Европейского парламента 28 февраля. В своей речи она заявила о необходимости продолжать борьбу с Владимиром Путиным, применяя новаторские подходы, поскольку санкции уже не работают. Она также призвала европейские страны не преследовать россиян, выступающих против войны, а работать вместе с ними.
Уголовное дело по статье 284.2 (призыв к санкциям против РФ) могут возбудить в отношении гражданина только после того, как его привлекут к административной ответственности по аналогичной статье КоАП.
По материалам „Би-би-си“ и „Медузы".
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