ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (775-й день) | МАГАТЭ: при атаке беспилотников на Запорожскую АЭС была повреждена защитная оболочка реактора

• В ореховском направлении украинские военные отразили пять атак в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

• На новопавловском направлении ВСУ отбили 22 атаки в районах Красногоровки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

• На авдеевском направлении украинские военные отразили восемь атак в районах Первомайского, Невельского и Нетайлово Донецкой области

• На лиманском направлении украинские военные отразили две атаки в районе Тернов Донецкой области.

• Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

• Российские войска нанесли семь ракетных и 104 авиационных удара, а также совершили 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.

Кроме того, сообщило командование Воздушных сил ВСУ, в ночь на 8 апреля над Днепропетровской областью была сбита авиационная управляемая ракета Х-59, запущенная войсками РФ.

Упавшие обломки дронов вызвали разрушения в Одесской и Николаевской областях. В Одесском районе, сообщил глава региона Олег Кипер, в результате атаки беспилотников были повреждены логистическо-транспортный объект и АЗС. В Вознесенском районе Николаевской области 14 населенных пунктов остались без света из-за повреждения линии электропредач, написал в телеграме глава областной военной администрации Виталий Ким.

Российские войска в ночь на 8 апреля запустили по территории Украины 24 ударных дрона типа „Шахед“ , сообщило командование Воздушных сил ВСУ. 17 беспилотников удалось сбить над Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областями.

Беспилотник, упавший на крышу шестого энергоблока Запорожской АЭС, обезврежен, сообщило в понедельник агентство ТАСС со ссылкой на представителя станции, назначенного властями РФ. Утверждается, что детонация заряда беспилотника не произошла.

Накануне об атаке на станцию сообщил „Росатом“. В госкорпорации утверждали, что один БПЛА упал на территории, прилегающей к столовой, второй — в районе грузового порта, а третий — на купол шестого энергоблока. По данным „Росатома“, в результате произошедшего пострадали три сотрудника станции.

Также в организации сообщили, что при атаке пострадал как минимум один человек.

В организации добавили, что критически важные системы на станции не были повреждены. Тем не менее в МАГАТЭ называют произошедшее „серьезным инцидентом, который мог привести к нарушению целостности системы защитной оболочки реактора“.

„Это серьезная эскалация угроз для ядерной безопасности. Такие безрассудные атаки значительно повышают риск серьезной ядерной аварии. Они должны немедленно прекратиться“, — цитирует слова Гросси пресс-служба агентства. Глава МАГАТЭ также подчеркнул, что „никто не может извлечь никакой военной или политической выгоды из атак на ядерные объекты“.

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали как минимум три попадания в конструкцию защитной оболочки реактора Запорожской АЭС, сообщил глава организации Рафаэль Гросси в соцсети Х.

МАГАТЭ: при атаке беспилотников на Запорожскую АЭС была повреждена защитная оболочка реактора

• Подразделения ракетных войск нанесли удары по зенитно-ракетному комплексу, пункту управления беспилотниками, артиллерийской системе и трем районам сосредоточения вооружения и военной техники противника.

• За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ, а также одному пункту управления и пяти зенитно-ракетным комплексам.

• На херсонском направлении украинские военные отбили восемь атак российских войск на плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра.

В Главном управлении разведки Украины заявили, что Украина не причастна к атакам на оккупированной Запорожской АЭС, которые в последнее время участились.

Запорожская АЭС — одна из крупнейших атомных электростанций Европы — оккупирована российскими войсками с весны 2022 года.

Она периодически подвергается обстрелам, в которых Украина и Россия обвиняют друг друга.

Украинские власти также сообщали, что армия РФ использовала ЗАЭС для хранения военной техники и дислокации своих военнослужащих.

Российские военные изменили тактику нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Украины, сконцентрировавшись на электростанциях в менее защищенных регионах, пишет газета Financial Times.

Как отмечает издание, в период с 22 по 29 марта Россия атаковала семь тепловых электростанций и две гидроэлектростанции за пределами хорошо защищенной Киевской области.

По мнению украинских чиновников, новая тактика России представляет большую угрозу, чем массированные удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре в 2022 и 2023 годах, поскольку сейчас российские военные стремятся нанести непоправимые повреждения. Некоторые из энергетических объектов, подвергшихся атакам, не удастся восстановить к зиме 2024-го, уточняет издание.

Франция и Великобритания предупредили о поражении Запада в случае победы России над Украиной.

Возможное поражение Украины в войне с Россией будет означать проигрыш Запада, которого нельзя допустить, заявили главы МИДов Франции и Великобритании Стефан Сежурне и Дэвид Кэмерон. „Если Украина проиграет, мы все проиграем. Цена неспособности поддержать Украину сейчас будет намного выше, чем цена отпора [президенту РФ Владимиру] Путину. <…> Мир наблюдает за нами и осудит нас, если мы потерпим неудачу“, — написали министры в совместной колонке для The Telegraph.

Брифинг Минобороны РФ. Главное

• На купянском направлении ВС РФ нанесли огневое поражение силам противника в районах Синьковки Харьковской области и Тернов Донецкой области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих.