Британец пробежал через всю Африку, чтобы справиться с алкоголизмом

Первоначально Кук планировал пробежать из Туниса в ЮАР дистанцию 360 марафонов за 240 дней без выходных, но ему это не удалось из-за отсутствия алжирской визы, пишет РБК.

Тогда он решил отправиться 22 апреля из самой южной точки ЮАР на север через 16 стран. Всего он преодолел 16,3 тыс. км.

В пути у британца произошло несколько вынужденных остановок.

В июне в Анголе у Кука и его сопровождающих украли деньги и документы, в Нигерии ему пришлось обратиться к врачам из-за плохих анализов и болей в спине и в итоге снизить темп и сократить дистанцию, которую он пробегал каждый день. Первый выходной он взял спустя 45 дней. Через Сахару Кук бежал ночью.

Британец говорил, что страдает психическими проблемами, зависимостью от алкоголя и азартных игр и хотел этим марафоном „изменить ситуацию“.

Во время забега Кук собрал около £700 тыс. на благотворительность.

При этом не все согласились с мнением, что Кук первым пробежал через всю Африку, пишет The Telegraph. В частности, World Runners Association, в которую входят семь известных ультрамарафонцев, заявила, что первым это сделал датчанин Йеспер Олсен в 2010 году, хотя тот пробежал от египетской Табы до Мыса Доброй Надежды в ЮАР за 434 дня и его путь был вдвое короче.

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