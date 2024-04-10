10.04.2024, 13:03
„Июнь станет решающим“. Российская армия готовится наступать на стратегический город и может сломить оборону Украины
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„Россияне видят, что иностранная помощь Украине уже не та — она не сравнима с той, что была в 2022 и 2023 годах. Это придает им гораздо больше уверенности“.
После захвата российской армией Авдеевки Часов Яр стал одной из горячих точек украинской войны. Российские войска вышли к границе города 5 апреля, а до этого город постоянно находился под обстрелом. Российские войска также пытаются выйти к Часову Яру с севера, пытаясь захватить село Богдановка, и с юга, где россияне пытаются захватить село Ивановское.