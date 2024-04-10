„Июнь станет решающим“. Российская армия готовится наступать на стратегический город и может сломить оборону Украины

После захвата российской армией Авдеевки Часов Яр стал одной из горячих точек украинской войны. Российские войска вышли к границе города 5 апреля, а до этого город постоянно находился под обстрелом. Российские войска также пытаются выйти к Часову Яру с севера, пытаясь захватить село Богдановка, и с юга, где россияне пытаются захватить село Ивановское.

Целью российского наступления является оккупация всей Донецкой области, для этого им нужен Часов Яр, который на данный момент является „ключом“ к прорыву обороны украинской армии. Из Часова Яра российская армия cмогла бы наступать на город Константиновку, после его захвата у россиян появился бы прямой путь к последним важным городам Донбасса – Славянску и Краматорску, находящимся в руках Украины. В настоящее время у россиян есть сильное преимущество в виде управляемых авиационных бомб (КАБ), и они его используют в районе Часова Яра.