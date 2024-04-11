ПРЯМО СЕЙЧАС | RusDelfi проводит открытую запись интервью с экс-мэром Таллинна Михаилом Кылвартом. Вопрос может задать любой желающий(24)
Уже сегодня, 11 апреля, RusDelfi организует офлайн-запись интервью с экс-мэром Таллинна Михаилом Кылвартом. Начало в 18:00 в баре Old Irish по адресу Punane 14a. Мероприятие бесплатное.
Михаил Кылварт признался, что за эти две недели после отставки с поста мэра времени на отдых у него не было. Сам титул экс-мэр звучит для него непривычно, работы много, Михаил остается депутатом горсобрания и участвует в напряженном процесс с формированием новой коалиции. Времени на то, чтобы отдыхать нет. В мэрии график был более системным, сейчас очень много незапланированных собраний и встреч, потому что ситуация очень напряженная.
Кылварт признался, что знал о том, что планы о его отставке начали формироваться еще летом, до конгресса Центристской партии. Это не было для него неожиданностью.
Мы почему-то доверяли своим партнерам. Это была разумная, стабильная коалиция, и нужно было в ней идти до выборов“, - говорит он
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Некоторые гости специально приехали на встречу из других городов Эстонии - например, из Тарту.
Михаил Кылварт больше не мэр Таллинна. Самый популярный русскоязычный политик Эстонии стал председателем Центристской партии и потерял практически все. Зимой фракция центристов в парламенте сократилась до шести человек. Видные центристы покинули партию. Рейтинги постоянно падают. В марте же произошло и вовсе эпохальное событие: Центристская партия потеряла власть в Таллинне, которым управляла почти 19 лет.
Теперь Михаил Кылварт остался без политической должности: он рядовой депутат Таллиннского горсобрания с зарплатой чуть меньше 1000 евро. Как теперь будет складываться его карьера? Может, Кылварт захочет попробовать свои силы в частном секторе? Сможет ли он вернуть былое величие центристам? Ведь будущее когда-то самой могущественной политической силы теперь под вопросом - репутация сильно испорчена. Что изменится в городе и как он ответит на критику конкурентов?
Чтобы узнать ответы на эти и другие вопросы мы организуем открытую запись интервью с Михаилом Кылвартом. Помимо журналиста RusDelfi Виталия Бесчастного вопросы смогут задать и пришедшие зрители. Во время мероприятия можно будет передать вопрос в записке, а некоторым повезет и вовсе задать его напрямую во время записи интервью. Позже запись в формате подкаста будет опубликована на портале RusDelfi.