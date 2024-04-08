Открытая запись интервью RusDelfi с Михаилом Кылвартом. Приходите!

Михаил Кылварт больше не мэр Таллинна. Самый популярный русскоязычный политик Эстонии стал председателем Центристской партии и потерял практически все. Зимой фракция центристов в парламенте сократилась до шести человек. Видные центристы покинули партию. Рейтинги постоянно падают. В марте же произошло и вовсе эпохальное событие: Центристская партия потеряла власть в Таллинне, которым управляла почти 19 лет.

Теперь Михаил Кылварт остался без политической должности: он рядовой депутат Таллиннского горсобрания с зарплатой чуть меньше 1000 евро. Как теперь будет складываться его карьера? Может, Кылварт захочет попробовать свои силы в частном секторе? Сможет ли он вернуть былое величие центристам? Ведь будущее когда-то самой могущественной политической силы теперь под вопросом - репутация сильно испорчена. Что изменится в городе и как он ответит на критику конкурентов?

Чтобы узнать ответы на эти и другие вопросы мы организуем открытую запись интервью с Михаилом Кылвартом. Помимо журналиста RusDelfi Виталия Бесчастного вопросы смогут задать и пришедшие зрители. Во время мероприятия можно будет передать вопрос в записке, а некоторым повезет и вовсе задать его напрямую во время записи интервью. Позже запись в формате подкаста будет опубликована на портале RusDelfi.

Время: 11 апреля в 18:00. Место: Old Irish по адресу Punane 14a. Бронирование столов: +372 5333 5777

До встречи!