ФОТО И ВИДЕО | „Когда надо будет встать и биться, я встану и буду биться“. Открытое интервью RusDelfi с экс-мэром Таллинна Михаилом Кылвартом

О вероятности коалиции с EKRE в Таллинне: „Весь тот период, пока мы были в коалиции c социал-демократами, мы не вели никаких подковерных переговоров ни с кем, даже когда знали, что нас „кинут“. Теперь мы в оппозиции, как и EKRE. Естественно, что теперь мы будет общаться со всеми, это часть политической деятельности. За это время я общался с представителями всех партий“.

О трудных временах Центристской партии: „У Центристской партии очень тяжелые времена. Мы никогда не переживали столько ударов подряд, особенно ударов в спину, в том числе от своих. Но я считаю, что Центристская партия нужна эстонскому обществу. Я вижу, что ни одна другая партия не хочет брать на себя роль объединителя общества. Никто другой этого делать не хочет. Даже не пытается изображать усилия по консолидации общества. Противостояние как стратегия приносит политические дивиденды“.

О Евгении Осиновском как кандидате на пост мэра: „Это умный человек, профессиональный политик, умеет выстраивать сложные коалиционные отношения - в плане интриг, подковерных игр он более опытен, чем я. Но как он будет руководить городом, коммунальным хозяйством, я не знаю“.

Кылварт признался, что знал о том, что планы о его отставке начали формироваться еще летом, до конгресса Центристской партии. Это не было для него неожиданностью. „Мы почему-то доверяли своим партнерам. Это была разумная, стабильная коалиция, и нужно было в ней идти до выборов“, - говорит он. При этом он признает, что „следующая историческая возможность у социал-демократов получить место случится еще не скоро".

Михаил Кылварт признался, что за две недели после отставки с поста мэра времени на отдых у него не было. Сам титул „экс-мэр“ звучит для него непривычно, работы много, Михаил остается депутатом горсобрания и участвует в напряженном процессе формирования новой коалиции. Времени на то, чтобы отдыхать, нет. В мэрии график был более системным, сейчас очень много незапланированных собраний и встреч, потому что ситуация очень напряженная.

О высказывании Константина Васильева относительно войны в Украине: „Я знаю, как быстро в нашем обществе человека готовы смешать с грязью. Сейчас человека смешивают с грязью за то, что он высказал свое мнение неправильно. Ты что-то произносишь, кто-то делает из этого выводы. Я считаю, что то, как Васильева сейчас линчуют, это неправильно.

Я был в Украине, я своими глазами видел, что происходит, когда на жилые дома падают бомбы. Тот, кто нажимает на кнопку, берет на себя ответственность за эти преступления. Война - это не новости на порталах, это умирающие каждый день люди.

Я считаю, независимо кто нападает, он совершает преступление. И любой кто встает на защиту своего дома - он герой. Все очень просто. И это не про политику, это про внутренние убеждения. Никто не знает, что получится и как эти события будут развиваться. Неправильно это все, когда люди друг друга убивают. И независимо от того, с какой стороны придут в нашу страну, я встану и буду ее защищать. Когда надо будет встать и биться, я встану и буду биться, а по поводу некоторых крикунов, которые размахивают шашкой, я не уверен“.

О дорожной ситуации в Таллинне: „То, что последние 2 года сложная ситуация с дорожным движением в Таллинне, это факт. Но это не потому что нам просто пришло в голову все перекопать или мы не умеем планировать. У нас был выбор сделать два больших проекта в течение 4-5 лет или консолидированно за 2 года. Если бы мы делали это 4-5 лет, было бы меньше пробок, но это было бы неразумно. За эти 2 года сумасшедшего катания мы поменяли и трамвайные линии, и коммуникации. Мы залезли под асфальт и поменяли трубы, которые не меняли десятки лет. И это все одним процессом. Конечно, это непопулярно, не приносит голоса, но это делать необходимо. Наверное, что-то можно было лучше спланировать в организации движения, не все было идеально. Но для Таллинна это нужно было сделать“.