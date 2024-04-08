Крегор Цирк завоевал золотую медаль на соревнованиях в Стокгольме

Цирк, завоевавший в предыдущие два дня серебряную и бронзовую медали, на дистанции 200 м баттерфляем не оставил своим соперникам ни единого шанса и завоевал для Эстонии первую золотую медаль (1.58,18) на шведских соревнованиях.

В заплыве на 200 м брассом у Энели Ефимовой был шанс побороться с действующей чемпионкой мира Тес Схаутен, которая показала высокий уровень плаванья в финале и установила новый рекорд соревнований, преодолев дистанцию за 2.23,38.

Ефимова заняла пятое место с лучшим результатом сезона - 2.27,54, что на 0,15 секунды быстрее, чем на прошлой неделе в Финляндии.

„Если у меня будет шанс проплыть 200 метров на Олимпиаде, я обязательно им воспользуюсь. Мы по-прежнему сосредоточены на 100 м брассом, а дистанция вдвое длиннее будет хорошим бонусом“, — сказала Ефимова. Мария Романюк заняла шестое место в финале вслед за Ефимовой, преодолев дистанцию за 2.28,72.

Алан Смок, который в предыдущие два дня выступал на дистанциях 50 и 200 метров на спине, завоевал медаль на дистанции 100 метров. Смок преодолел дистанцию с новым личным рекордом - 55,89, завоевав бронзу. В мужской заплыве комплексным стилем на 400 метров Марк Ильчишин финишировал четвертым - 4.37,70.

Из других представителей Эстонии Алекса Голд заняла седьмое место на дистанции 200 м на спине. Алекс Ахтиайнен занял восьмое место на дистанции 100 м вольным стилем.

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