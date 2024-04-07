ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (774-й день) | Президент Украины: У ВСУ на данном этапе нет боеприпасов, чтобы начать контрнаступление

Харьков

Российские войска продолжают наносить удары по Харькову беспилотниками и ракетами. Президент Украины 7 апреля заявил, что обсудил обстрелы Харькова с главами основных силовых структур. „Готовим ответ для врага — очень конкретный и справедливый“, — сообщил Владимир Зеленский. На фото — последствия обстрела Харькова в воскресенье.

Минобороны РФ объявило о 12 сбитых днем над Белгородской областью беспилотниках

Еще три дрона, говорится в опубликованном военным ведомством сообщении, были „перехвачены и уничтожены“ над Брянской областью.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Шагаровка под Белгородом обломки сбитого украинского дрона упали на автомобиль, в котором находилась семья из шести человек.

„К большому горю, погибла девушка. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи“, — написал Гладков в своем телеграм-канале.

„У отца семейства, закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной головы и осколочное ранение правой ключицы“, — сообщил глава Белгородской области.

Жена пострадавшего также находится в больнице „в стрессовом состоянии“, написал он. Кроме того, пострадал 18-летний юноша, у него, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма, также закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга получили двое детей, возраст которых Гладков не уточнил.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире Национального телемарафона, что у ВСУ на данном этапе нет боеприпасов, чтобы начать контрнаступление

„Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Для защиты нашего государства есть несколько инициатив, которые начали работать, и к нам поступает оружие“, — сказал Зеленский.

Также, по словам Зеленского, Украине не хватает дальнобойных снарядов для срыва наступления российской армии. На вопрос журналистки, хватает ли ракет ПВО, чтобы защитить энергосистему Украины, Зеленский ответил, что „на сегодня запас есть“, но Украина „должна думать о том, что будет завтра“.