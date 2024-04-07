ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (774-й день) | Президент Украины: У ВСУ на данном этапе нет боеприпасов, чтобы начать контрнаступление
Подводим итоги 774-го дня войны в Украине.
Харьков
Российские войска продолжают наносить удары по Харькову беспилотниками и ракетами. Президент Украины 7 апреля заявил, что обсудил обстрелы Харькова с главами основных силовых структур. „Готовим ответ для врага — очень конкретный и справедливый“, — сообщил Владимир Зеленский. На фото — последствия обстрела Харькова в воскресенье.
Минобороны РФ объявило о 12 сбитых днем над Белгородской областью беспилотниках
Еще три дрона, говорится в опубликованном военным ведомством сообщении, были „перехвачены и уничтожены“ над Брянской областью.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Шагаровка под Белгородом обломки сбитого украинского дрона упали на автомобиль, в котором находилась семья из шести человек.
„К большому горю, погибла девушка. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи“, — написал Гладков в своем телеграм-канале.
„У отца семейства, закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной головы и осколочное ранение правой ключицы“, — сообщил глава Белгородской области.
Жена пострадавшего также находится в больнице „в стрессовом состоянии“, написал он. Кроме того, пострадал 18-летний юноша, у него, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма, также закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга получили двое детей, возраст которых Гладков не уточнил.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире Национального телемарафона, что у ВСУ на данном этапе нет боеприпасов, чтобы начать контрнаступление
„Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Для защиты нашего государства есть несколько инициатив, которые начали работать, и к нам поступает оружие“, — сказал Зеленский.
Также, по словам Зеленского, Украине не хватает дальнобойных снарядов для срыва наступления российской армии. На вопрос журналистки, хватает ли ракет ПВО, чтобы защитить энергосистему Украины, Зеленский ответил, что „на сегодня запас есть“, но Украина „должна думать о том, что будет завтра“.
Глава МАГАТЭ подтвердил, что на Запорожской АЭС взорвался дрон
Глава Международного агентства ООН по атомной энергии Рафаэль Гросси подтвердил, что на территории Запорожской атомной электростанции взорвался дрон. Гросси не уточнил, какая из сторон конфликта его запустила.
«ЗАЭС проинформировала экспертов МАГАТЭ о том, что на территории станции сегодня сдетонировал дрон. Такую детонацию наблюдали и мы, — пишет Гросси в социальной сети Х (бывший твиттер) . — Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и нарушают ядерную безопасность».
В своем твите Гросси говорит только об одном дроне.
Ранее назначенное оккупационными властями руководство Запорожской атомной электростанции заявило, что по территории ЗААЭС ударили украинские дроны-камикадзе, в том числе по району грузового порта и столовой. Пострадавших, по данным администрации, не было.
Украина пока не комментировала заявления российских чиновников об обстреле ЗАЭС.
Запорожская АЭС — одна из крупнейших атомных электростанций Европы — оккупирована российскими войсками с весны 2022 года.
Она периодически подвергается обстрелам, в которых Украина и Россия обвиняют друг друга.
Украинские власти также сообщали, что армия РФ использовала ЗАЭС для хранения военной техники и дислокации своих военнослужащих.
Брифинг Минобороны РФ. Основные заявления
На донецком направлении ВСУ потеряли за сутки до 370 военных и танк;
На купянском направлении войска РФ отразили за сутки две контратаки, ВСУ потеряли до 30 человек;
На херсонском направлении войска РФ за сутки поразили позиции ВСУ в Работино и Мирном в Запорожской области, а также у Новотягинки и Ивановки в Херсонской области;
На южнодонецком направлении украинские войска потеряли до 135 военных и танк;
Войска РФ уничтожили 2 пусковые установки ЗРК С-300 и РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18;
Российские средства ПВО за сутки сбили 293 украинских беспилотника и 4 снаряда РСЗО HIMARS и „Ураган“.
Напомним, что оперативно проверить в независимых источниках информацию, которую распространяет Минобороны РФ, невозможно. Проверенные данные „Медуза“ включает в карту боев в Украине, которую обновляет раз в несколько дней.
Мэр Харькова сообщил о взрывах и раненых в центре города
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате ракетного обстрела одного из центральных районов города есть раненые.
Обновление: позже мэр уточнил, что в городе произошло четыре взрыва, одна из ракет попала в частный жилой дом.
До этого Воздушные силы ВСУ сообщали о том, что по Харьковской области запущены управляемые авиабомбы. В последнюю неделю Харьков подвергается интенсивным обстрелам армии РФ. В городе разрушены многие энергетические объекты, около 400 тыс. потребителей отключены от энергоснабжения.
По материалам Meduza и BBC News Русская служба.
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