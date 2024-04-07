Молодая женщина убита в ресторане McDonald’s в Хельсинки

Женщина 2002 года рождения была убита в ресторане McDonald’s в Питаянмяки в Хельсинки в пятницу вечером. Она скончалась на месте от полученных травм.

Мужчина 1994 года рождения подозревается в нанесении ей нескольких ножевых ранений. Подозреваемый и жертва знали друг друга.

Ситуация не представляла непосредственной опасности для окружающих, однако клиенты и сотрудники ресторана стали очевидцами нападения. Им была оказана кризисная помощь. На месте происшествия находилось несколько полицейских бригад и машин скорой помощи.

Подозреваемый покинул ресторан на такси. Полиция задержала его в Хельсинки незадолго до полуночи.

Полиция заявляет, что расследует произошедшее как умышленное убийство.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.