Молодая женщина убита в ресторане McDonald’s в Хельсинки(1)
Полиция расследует инцидент как умышленное убийство. Подозреваемый и жертва были знакомы, пишет Yle.fi.
Женщина 2002 года рождения была убита в ресторане McDonald’s в Питаянмяки в Хельсинки в пятницу вечером. Она скончалась на месте от полученных травм.
Мужчина 1994 года рождения подозревается в нанесении ей нескольких ножевых ранений. Подозреваемый и жертва знали друг друга.
Ситуация не представляла непосредственной опасности для окружающих, однако клиенты и сотрудники ресторана стали очевидцами нападения. Им была оказана кризисная помощь. На месте происшествия находилось несколько полицейских бригад и машин скорой помощи.
Подозреваемый покинул ресторан на такси. Полиция задержала его в Хельсинки незадолго до полуночи.
Полиция заявляет, что расследует произошедшее как умышленное убийство.
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