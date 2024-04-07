ФОТО | Партия реформ представляет избирательную программу к выборам в Европейский парламент

Повестка дня включает выступления председателя партии Каи Каллас, генерального секретаря Тимо Суслова и председателя парламентской фракции Эркки Келдо, будет также утвержден избирательный список на выборах в Европарламент.

Совет уполномоченных, заседание которого завершилось в 13.30, утвердил список Партии реформ на выборах в Европарламент, которые состоятся в июне. Затем состоится общее собрание партии.

Кандидаты Партии реформ на выборах в Европарламент:

1. Урмас Паэт

2. Йоко Алендер

3. Луукас Кристьян Ильвес

4. Мария Юферева-Скуратовски

5. Марко Михкельсон

6. Хана Лахе

7. Кармен Йоллер

8. Маарья Метстак

9. Ханно Певкур

Неделя выборов в Европарламент продлится с 3 по 9 июня.

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