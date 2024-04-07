ФОТО | Партия реформ представляет избирательную программу к выборам в Европейский парламент(15)
Сегодня на заседании совета уполномоченных и общем собрании Партии реформ представят избирательную программу к выборам в Европарламент и утвердят список партии на выборах.
Повестка дня включает выступления председателя партии Каи Каллас, генерального секретаря Тимо Суслова и председателя парламентской фракции Эркки Келдо, будет также утвержден избирательный список на выборах в Европарламент.
Совет уполномоченных, заседание которого завершилось в 13.30, утвердил список Партии реформ на выборах в Европарламент, которые состоятся в июне. Затем состоится общее собрание партии.
Кандидаты Партии реформ на выборах в Европарламент:
1. Урмас Паэт
2. Йоко Алендер
3. Луукас Кристьян Ильвес
4. Мария Юферева-Скуратовски
5. Марко Михкельсон
6. Хана Лахе
7. Кармен Йоллер
8. Маарья Метстак
9. Ханно Певкур
Неделя выборов в Европарламент продлится с 3 по 9 июня.
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