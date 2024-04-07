Сергей Парейко: Васильев в шоке, потому что он не говорил, что он на стороне России

Васильев был гостем футбольного подкаста „Третий тайм“, где не смог выбрать сторону в ответ на конкретный вопрос о том, поддерживает ли он Украину в войне или нет: „Если они смогут победить, то, может быть, наступит мир, если победит Россия, то, может быть, наступит мир, если обе решат начать переговоры и договориться о мире, тогда, может быть, наступит мир“.