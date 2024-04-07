Футбол
07.04.2024, 13:16

Сергей Парейко: Васильев в шоке, потому что он не говорил, что он на стороне России

 
Сергей Парейко
Сергей Парейко
ФОТО: Alar Truu | Õhtuleht

Бывший вратарь сборной Эстонии по футболу Сергей Парейко просит всех оставить Константина Васильева в покое.

Васильев был гостем футбольного подкаста „Третий тайм“, где не смог выбрать сторону в ответ на конкретный вопрос о том, поддерживает ли он Украину в войне или нет: „Если они смогут победить, то, может быть, наступит мир, если победит Россия, то, может быть, наступит мир, если обе решат начать переговоры и договориться о мире, тогда, может быть, наступит мир“.

Вратарь Сергей Парейко, повесивший перчатки на гвоздь в 2015 году, был одним из тех игроков, которые вместе с Васильевым оказались в центре скандала в 2022 году, когда была опубликована фотография с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Но что он думает о нынешних комментариях Васильева?

RusDelfi
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