Город Орск продолжает затапливать. Что известно к утру воскресенья
Орск — второй по величине город в Оренбургской области с населением почти 200 тысяч человек — продолжает затапливать река Урал, уровень которой в период половодья, как говорят власти, поднялся до рекордной за все время метеонаблюдений отметки. Дамбы не справились с напором воды. В затопленном городе звучат сирены и продолжается массовая эвакуация. Об этом пишет BBC News Русская служба.
Последние официальные цифры сейчас такие — в зоне подтопления оказались 6644 жилых дома, в Орске работают более 700 спасателей МЧС России.
В воскресенье власти сообщили об эвакуации 1164 человек. Уголовное дело возбуждено по двум статьям — о нарушении правил безопасности при строительных работах и халатности.
Больше 10 лет назад по обеим берегам Урала в Орске на некотором удалении от реки были построены насыпные дамбы. Такие дамбы насыпают из грунта и щебня. Они не давали воде приближаться к жилой застройке во время весеннего паводка.
В этом году половодье оказалось сильнее. Поэтому выше по течению на ГЭС пришлось увеличить сброс воды с Ириклинского водохранилища. Дамбы рекордного напора воды не выдержали.
В пятницу произошел первый прорыв дамбы на левом берегу Урала и началось затопление Старого города. Там в основном коттеджная застройка, и днем в субботу огромная площадь покрылась водой коричневого цвета.
За сутки территория подтопления в Орске расширилась в несколько раз. Утром в воскресенье была объявлена эвакуация еще с трех улиц, а в затопленных микрорайонах начали отключать электричество и газ.
Правый берег после левого
Из Старого города людей накануне эвакуировали на правый берег в Новый город, где многоэтажная жилая застройка и различные предприятия. К вечеру субботы вода дошла и туда.
Во-первых, затопило площадь Гагарина, рядом с которой находится городской автовокзал и куда через реку спасатели на спецтехнике возили эвакуированных, чтобы те дальше могли автобусами уехать к родственникам или в центры временного размещение. Эвакуационный центр пришлось перенести дальше от разливающейся реки.
Оттуда вода пошла по центральной улице Строителей и соседним улицам с многоквартирными домами. Ночью вода стали заливаться в подъезды. Люди покидали дома по колено в воде. „Ситуация в районе улицы Строителей все хуже и хуже. Отключили свет“, — описывал происходящее портал Orsk.ru.
Утром на площади Гагарина уже плавали лодки, а во дворах многоэтажных домов стояла вода. Автовокзал при этом не затопило.
Во-вторых, вечером в субботу начало затапливать рабочий поселок Никель — он в черте города на том же правом берегу. Рядом с ним прорвало вторую дамбу — в МЧС подтвердили новый прорыв.
Очевидцы публиковали кадры, на которых вода быстро приближалась к их домам. На улицах стояла техника спасателей, которые проводили экстренную эвакуацию. Завыла сирена. Полицейские машины с громкоговорителями объезжали район. „Минут 15-20 — и дорогу затопит“, — говорил на видео один из местных жителей.
„Произошел прорыв — сначала перетекание, а потом прорыв в районе улицы Богрисоглебского. И вода стремительно поступает в эту часть города, — рассказывал журналистам мэр Орска Василий Козупица. — Учитывая печальный опыт вчера Старого города, как быстро вода приходит и насколько сложно потом эвакуироваться, прошу эвакуировать своевременно“.
Однако не все в поселке Никель соглашались уезжать. „У нас третий этаж — почему мы должны эвакуироваться? — говорила одна из жительниц корреспонденту Orsk.ru. — Мы запаслись питанием и водой. Мы не боимся“.
„Эта ситуация повторяет 1957 год. Тогда было наводнение, и [поселок] Никель затопило. Только тогда не было дамбы. Сейчас все идет примерно по тому же сценарию. Но проспект [Никельщиков] сильно затопить не должно: вода может уйти влево, через ложбины, к озеру“, — сказал изданию „Оренбург Медиа“ местный житель Алексей, помогавший спасателям.
После новых завываний сирен спасатели попросили волонтеров убирать свои машины, потому что проспект Никельщиков тоже оказался в зоне затопления. „Поселок ушел под воду за вечер“, — пишет издание.
„Вода прибывает со страшной силой“
На левом берегу Урала, с которого начался потоп в Орске, вода еще в субботу стала приближаться к району железнодорожного вокзала, а еще раньше она размыла трамвайные рельсы на Вокзальном шоссе.
„Жителям 6-го микрорайона от улицы Крайней до вокзала необходимо срочно эвакуироваться в пункты временного размещения. Автобусы для эвакуации ждут в районе магазина „Пятерочка“ по улице Крайней“, — говорилось в сообщении мэрии Орска.
Местные телеграм-каналы также предупреждали: „6-й микрорайон. Вода стремительно пребывает“, „6-й микрорайон прямо сейчас! Вода затопила проезжую часть улицы Крайней, идет к многоквартирным домам!“, „6-й микрорайон Орска. Вода прибывает со страшной силой!“
В субботу на происходящее в Оренбуржской области обратил внимание Кремль. Российский президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь туда. В воскресенье Куренков прилетел в Орск.
Власти не ожидают улучшения ситуации с ближайшее время. „Приток талых вод в [водохранилище] Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но по-прежнему рекордный, — заявил в субботу вечером губернатор Оренбуржской области Денис Паслер. — Поэтому Ириклинская ГЭС не снижает объем сброса — 2170 кубов в секунду сохраняются“.
„Очевидно, что паводок-2024 — самый многоводный за всю историю наблюдений в Оренбургской области. Мы продолжаем борьбу со стихией. Через два-три дня будет понятно, когда ждать снижения“, — добавил губернатор (цитаты по его телеграм-каналу).
Мэр Орска еще утром в субботу говорил, что уровень воды в Урале может снизиться только через полторы-две недели.
Утром в воскресенье смс с требованием эвакуироваться получили жители еще трех улиц Орска — Щорса, Стасова и Краматорской. Там завыли сирены — вода с площади Гагарина в ту сторону идет большим потоком, пишет Orsk.ru.
Не дожидаясь спасателей, люди сели в машины и начали эвакуацию сами. А в многоквартирных домах 6-го микрорайона утром отключили свет и газ.
Что касается воды, то власти просят пить только бутилированную или фильтрованную — накануне несколько человек отравились и жаловались врачам.
По улице Строителей в воскресенье передвигаются на моторных лодках.
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