Город Орск продолжает затапливать. Что известно к утру воскресенья

Последние официальные цифры сейчас такие — в зоне подтопления оказались 6644 жилых дома, в Орске работают более 700 спасателей МЧС России.

В воскресенье власти сообщили об эвакуации 1164 человек. Уголовное дело возбуждено по двум статьям — о нарушении правил безопасности при строительных работах и халатности.

Больше 10 лет назад по обеим берегам Урала в Орске на некотором удалении от реки были построены насыпные дамбы. Такие дамбы насыпают из грунта и щебня. Они не давали воде приближаться к жилой застройке во время весеннего паводка.

В этом году половодье оказалось сильнее. Поэтому выше по течению на ГЭС пришлось увеличить сброс воды с Ириклинского водохранилища. Дамбы рекордного напора воды не выдержали.

В пятницу произошел первый прорыв дамбы на левом берегу Урала и началось затопление Старого города. Там в основном коттеджная застройка, и днем в субботу огромная площадь покрылась водой коричневого цвета.

За сутки территория подтопления в Орске расширилась в несколько раз. Утром в воскресенье была объявлена эвакуация еще с трех улиц, а в затопленных микрорайонах начали отключать электричество и газ.

Правый берег после левого

Из Старого города людей накануне эвакуировали на правый берег в Новый город, где многоэтажная жилая застройка и различные предприятия. К вечеру субботы вода дошла и туда.

Во-первых, затопило площадь Гагарина, рядом с которой находится городской автовокзал и куда через реку спасатели на спецтехнике возили эвакуированных, чтобы те дальше могли автобусами уехать к родственникам или в центры временного размещение. Эвакуационный центр пришлось перенести дальше от разливающейся реки.

Оттуда вода пошла по центральной улице Строителей и соседним улицам с многоквартирными домами. Ночью вода стали заливаться в подъезды. Люди покидали дома по колено в воде. „Ситуация в районе улицы Строителей все хуже и хуже. Отключили свет“, — описывал происходящее портал Orsk.ru.