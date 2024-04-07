Приближается шторм? В воскресенье во второй половине дня ветер усилится до 20 метров в секунду

В воскресенье погоду определит новая активная область низкого давления. Погода облачная с прояснениями. В первой половине дня местами туман, во многих местах пройдет дождь.

Южный и юго-западный ветер окрепнет до 5-10, порывами до 15, на островах и западном побережье 9-14, порывами до 20 м/с, вечером ветер изменит направление на юго-западное. Температура воздуха 9-15, на побережье местами 5-7 градусов.

В понедельник ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие дожди. Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 9-15, на побережье местами 5 градусов.

Во вторниr сохранится облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, вечером повернет на юго-восток и усилится. Температура воздуха 12-17, в Южной Эстонии до 20, на побережье местами 7 градусов.

В среду облачность усилится- Во многих местах пройдут кратковременные дожди, вечером начиная с запада облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер юго-восточный, южный, во второй половине дня, начиная с островов, ветер изменит направление на юго-западное и будет дуть со скоростью 6-11, порывами до 17 м/с. Температура воздуха в Восточной Эстонии 19-24, в Западной Эстонии 11-17, на побережье местами 8 градусов.

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