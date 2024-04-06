ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (773-й день) | Зеленский поддержал предложение Макрона, чтобы французские военные приехали в Украину обучать ВСУ

" Противник, используя преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах, пытается достичь своей цели по выходу на административную границу Донецкой области. Враг продолжает ведение наступательных действий день и ночь, применяя штурмовые группы при поддержке бронетехники. <…> Особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском направлении в районах восточнее Часова Яра и Клещеевки; на Авдеевском — в районах Бердычей, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском — в районе Новомихайловки. Наиболее жесткие бои сегодня продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часова Яра, где враг пытается прорвать оборону наших войск. Часов Яр остается под нашим контролем, все попытки противника прорваться в населенный пункт потерпели неудачу“, - написал Сырский в своем телеграм-канале.

Россия нанесла ракетный удар по Одессе, погиб один человек. Удар, предположительно, ракетой „Искандер-М“, был нанесен по объекту коммунального хозяйства, сообщают город ские власти. Погибший — гражданский служащий.

Российский Белгород снова попал под обстрел рано утром в субботу. Как рассказал мэр города, люди не пострадали, повреждения получили 12 многоквартирных домов и автомобили.

В ночь на субботу от российского обстрела Харькова погибли семь человек. Днем 6 апреля российские войска нанесли еще один удар по городу. По словам мэра Харькова, один человек погиб, есть раненые. Как уточнил Игорь Терехов, удар пришелся по жилому району города.

На новопавловском направлении ВСУ отразили 16 атак врага, на бахмутском направлении - десять атак, на купянском направлении - семь атак, на авдеевском направлении - пять атак, на лиманском направлении - пять атак. На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Российские войска нанесли восемь ракетных и 83 авиационных удара, а также совершили 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.

Согласно этому сообщению, обстановка «остается напряженной» также на Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях, но там у россиян «успеха нет». У ВСУ, по словам главнокомандующего, есть «определенный тактический успех» на Купянском и Лиманском направлениях.

Зеленский поддержал предложение Макрона, чтобы французские военные приехали в Украину обучать ВСУ. При этом он заявил, что не может публично призвать другие страны вводить войска в Украину, пишет Strana.ua.

„Я не могу публично сказать „Армии мира, приезжайте в Украину и сражайтесь“, потому что Россия поднимет хайп и будет раскалывать единство мира“, - заявил президент в интервью украинским телеканалам. „Если я выступлю с такой инициативой, то Россия сделает все, чтобы остановить военную помощь для нас. У нас есть приезжающие граждане других государств воевать за Украину, и мы никогда не будем против того, кто хочет помочь нам“, - добавил Зеленский.

„Я считаю, что войска, которые будут обучать наших ребят тут - это намного быстрее, чем отправлять туда бригады. И также здесь они должны получить боевой опыты, на этой технике. Потому что одна история, когда вы на этой технике в мирном государстве, а другая - на поле боя. Второе: построить ремонтные хабы, чтобы ремонтировать всю западную технику в Украине, в отдельных регионах, под землей. Это работает, даже некоторые вещи мы уже делаем и видим, насколько это быстрее. Некоторые экземпляры техники, которую мы отправляем на ремонт, обратно получаем через три месяца. Также мы за предложение инициативы быть на границе. Как мы можем отказываться? Если они такое предлагают и будут приезжать, мы только будем поддерживать“, - сказал президент.

По его словам, он не знаком с деталями обсуждений на Западе о вероятном введении войск в Украину.

Bloomberg: в Украине могут поднять цены на электричество

Украинское правительство может поднять цены на электроэнергию и призвать граждан ее экономить, чтобы избежать летних отключений, пишет BBC со ссылкой на Bloomberg.

По словам министра, размер ущерба от российских ударов по инфраструктуре до конца не определен, так как до многих поврежденных объектов ещё невозможно добраться.

Сейчас ситуация сложнее, чем была в прошлом году, и министр не исключает повышения тарифов на электричество. Однако, по словам Галущенко, даже при таком ущербе Украина будет иметь базовую генерацию электричества, покрывающую до 50% потребностей.

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