Женщина прыгнула в море с борта круизного парома Tallink

Представитель компании Tallink Silja Line Марика Нёйд подтвердила случившееся. По ее словам, персонал судна действовал быстро, женщину удалось спасти, из-за переохлаждения ее доставили в больницу.

Круизный лайнер M/S Victoria во время инцидента стоял в порту. Дозвониться до представителей Tallink или Таллиннского порта не удалось.