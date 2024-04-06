ЧП и криминал
06.04.2024, 18:46

Женщина прыгнула в море с борта круизного парома Tallink

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Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

В ночь на субботу в порту Таллинна женщина прыгнула в море с борта круизного лайнера M/S Victoria, пишет финское издание Iltalehti.

Представитель компании Tallink Silja Line Марика Нёйд подтвердила случившееся. По ее словам, персонал судна действовал быстро, женщину удалось спасти, из-за переохлаждения ее доставили в больницу.

Круизный лайнер M/S Victoria во время инцидента стоял в порту. Дозвониться до представителей Tallink или Таллиннского порта не удалось.

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