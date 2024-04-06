06.04.2024, 18:46
Женщина прыгнула в море с борта круизного парома Tallink(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
В ночь на субботу в порту Таллинна женщина прыгнула в море с борта круизного лайнера M/S Victoria, пишет финское издание Iltalehti.
Представитель компании Tallink Silja Line Марика Нёйд подтвердила случившееся. По ее словам, персонал судна действовал быстро, женщину удалось спасти, из-за переохлаждения ее доставили в больницу.
Круизный лайнер M/S Victoria во время инцидента стоял в порту. Дозвониться до представителей Tallink или Таллиннского порта не удалось.