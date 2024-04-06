История „Лютого“. Тайны украинских беспилотников, атакующих российские нефтебазы и заводы
Украинские власти его не показывают, не раскрывают его характеристик и даже не говорят, кто его производит. Но этот дальнобойный беспилотник уже стал головной болью для России из-за регулярных и точных атак на нефтеперерабатывающие заводы.
В 2024 году Украина совершила качественный рывок по использованию своих дальнобойных беспилотников. Если в 2022 году их вообще не было, а в 2023 их использование было спорадическим, то нынешний год начался и продолжается под аккомпанемент почти ежедневных налетов украинских БПЛА вглубь российской территории.
Правда, в общих цифрах это все еще меньше количества российско-иранских „Шахедов“, запущенных по украинским городам. По словам президента Владимира Зеленского, только за март Россия запустила их около 600 штук.
Однако меткие удары украинских БПЛА уже пересекли отметку в 1300 км дальности вглубь российской территории. Под их удары помимо нефтеперерабатывающих заводов попадают оборонные предприятия, военные аэродромы и объекты критической инфраструктуры.
Что известно про украинские дальнобойные дроны
Обычно дальнобойные БПЛА делят на три категории. Первые имеют дальность применения до 500 км, затем — 500-1000 км, и наиболее дальнобойные — более 1000 км.
Именно в двух последних категориях украинские частные и государственные производители достигли наибольшего прогресса в последнее время.
Наиболее известным образцом такого типа аппаратов, которые уже были применены в боевых условиях, является беспилотник UJ-26 „Бобер“. Летом и осенью прошлого года эти дроны несколько раз прилетали в Москву и, в частности, повредили небоскребы бизнес-центра „Москва-Сити“.
Правда, „Бобры“ несут не слишком большую боевую часть — около 20-25 кг — и, соответственно, не могут нанести значительных разрушений. В то же время, по данным Украинской службы Би-би-си, уже продолжаются модификации этого беспилотника, в частности, касающиеся усиления его боевой части.
Характерной особенностью „Бобра“ является его форма, которая в аэродинамике называется „утка“. То есть его передние крылья гораздо меньше задних, а двигатель расположен сзади. Это создает впечатление, что БПЛА летит задом наперед.
Такая форма аппарата позволяет перехитрить системы ПВО противника на длинной дистанции. Заявленная дальность действия „Бобра“ составляет 800 км.
Еще один результат инженерной мысли украинского дроностроения проявил себя относительно недавно. Большой беспилотный аппарат утром 2 апреля атаковал в Елабуге цех по производству „Шахедов“ и общежитие, где проживали его работники. Это в 1200 км от украинской границы.
По версии некоторых российских СМИ, атаку совершил украинский беспилотник UJ-22 Airborn. Этот дрон с заявленной дальностью до 800 км и боевой частью 20 кг уже не раз применялся во время войны. Но собеседник Украинской службы Би-би-си, непосредственно причастный к производству Airborn, отрицает, что именно этот БПЛА применили в Елабуге.
„Нет, это точно не был UJ-22 Airborn. Если присмотреться к изображению, то отличаются размеры и форма фюзеляжа“, — говорит он.
По его мнению, нанести удар по Елабуге мог двухместный сверхлегкий самолет украинского производства А-22 („Летающая лиса“). Собеседник отмечает, что переработка самолета в ударный БПЛА — это не украинское ноу-хау.
Еще в 2020 году Азербайджан так поступал с советскими „кукурузниками“ Ан-2, атакуя ими позиции Армении в Нагорном Карабахе.
„Во всем мире существует такая вещь, как переработка пилотируемых самолетов на беспилотники. Здесь нет чего-то такого уникального“, — говорит собеседник.
Еще одна версия — беспилотный авиакомплекс Е-300 Enterprise, который в ноябре 2022 года был принят в эксплуатацию Вооруженными силами Украины.
Он, по сути, является переработанным легкомоторным самолетом, в который установили автопилот, боевую часть и дополнительные баки с горючим. Заявленная дальность его полета с двумя полными баками — 3000 км.
Однако наиболее массово Украина с начала года использует другой беспилотник. Это именно его меткие удары, по оценкам британской разведки, уже вывели из строя 10% нефтеперерабатывающих мощностей России.
Речь идет о беспилотном летательном аппарате под названием „Лютый“.
„Лютый“ и его особенности
Хотя публичность его работа приобрела только сейчас, первое боевое применение „Лютого“ по территории России произошло почти год назад — в мае 2023 года. Дрон на 100% справился со своей задачей и уже в конце лета прошлого года был запущен в серийное производство.
По нашим данным, по состоянию на сегодняшний день уже изготовили сотни единиц „Лютого“ и подписали контракты примерно на столько же. Наибольшая зафиксированная дальность его боевого применения — 1352 км.
Украинские власти не показывают фотографии БПЛА, не раскрывают данные о его производителе и не сообщают характеристики аппарата. По словам источника Украинской службы Би-би-си в оборонно-промышленном комплексе, это связано с вопросами безопасности и имеющейся информацией о намерении России атаковать производственные мощности.
Именно поэтому производственные цеха спрятаны под землей. При этом Россия прилагает усилия, чтобы найти их, а также вычислить сотрудников, причастных к изготовлению БПЛА, отмечает собеседник Украинской службы Би-би-си.
Единственное фото „Лютого“, кроме низкокачественных изображений в полете или уже разрушенного БПЛА, — это маленькая игрушечная модель беспилотника, которую выложила в фейсбуке в ноябре прошлого года заместитель министра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр.
Из этих изображений можно заключить, что БПЛА имеет типичную конструкцию низкоплана, то есть крылья размещены на нижней части фюзеляжа, и V-образный хвост на двух балках.
На других фото в полете видно, что в носовую часть, возможно, встроены видеокамера и трубка Пито — устройство, позволяющее измерить скорость и высоту полета.
По нашим данным, внутри „Лютого“ размещены двухцилиндровый двигатель, система управления и боевая часть весом 50 кг.
Сделан беспилотник из стекловолокна и весит, вероятно, 250-300 кг.
Источник в украинских властях, имеющий отношение к производству „Лютого“, заявил Украинской службе Би-би-си, что этот БПЛА является уникальным среди украинских дронов аналогом „Шахеда-136“ и имеет ряд важных преимуществ.
В частности, речь идет о высокой помехоустойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), удобной конструкции планера и способности беспилотника во время полета изменять высоту в соответствии с рельефом поверхности.
Боевая часть весом 50 кг является достаточно крупной, учитывая точность попадания. При том, что сначала были идеи довести ее до 90 кг, впоследствии это оказалось ненужным.
Кроме того, собеседник отметил, что БПЛА „Лютый“ постоянно модернизируется и улучшается по результатам применения, и это делается без удорожания производства. Однако следует отметить, что его цена относительно высока для Украины и составляет около 200 тыс. долларов.
Хотя даже эта цена может быть меньше, чем та, за которую Россия покупала у Ирана „Шахеды“. Если верить данным, которые хакерская группа Prana Network получила со взломанных почтовых серверов иранской компании IRGC Sahara Thunder, цена одного беспилотника при заказе Россией партии в 2 тысячи штук составляла 290 тыс. долларов. Однако достоверность этих данных не доказана и по поводу их подлинности высказываются сомнения.
Ключевое преимущество
Основная и ключевая особенность „Лютого“ — это его точность. В частности, при атаках на НПЗ этот беспилотник обычно атакует небольшие по объему ректификационные колонны, которые используются для разделения жидких смесей с разными температурами кипения.
„Когда твой беспилотник два раза подряд попадает в объект диаметром два метра, это уже не случайность“, — хвастается успехами „Лютого“ украинский чиновник.
За счет чего достигается такая точность, он отказался говорить, но источники американского телеканала CNN указывают, что речь может идти об использовании искусственного интеллекта, точнее, о „машинном зрении“, то есть о способности аппарата самостоятельно распознавать объекты.
Главный редактор Defense Express Олег Катков считает, что речь идет о новой генерации системы DSMAC, которая уже долгое время используется в крылатых ракетах.
DSMAC — это цифровая корректирующая система совпадения изображений, сравнивающая полученные на последней фазе полета изображения рельефа местности с цифровыми характеристиками цели.
Олег Катков не исключает, что в БПЛА могли установить аналог этой системы, но с более мощными современными процессорами, чем в ракетах.
Станет ли «Лютый», который создала и уже удачно применяет Украина, «гейм-ченджером», или переломным моментом, в этой войне? Специалист призывает не торопиться с выводами.
«Не люблю такие слова, как "гейм-чейнджер" или "серебряный шар", потому что их не бывает. Бывает методическая и комплексная работа. Сейчас в отношении российских НПЗ такая работа и была проведена. Она доказала свою эффективность и неспособность России нивелировать эту угрозу на данном этапе», — говорит Олег Катков.
По его словам, Украине удалось идеально использовать возможности дрона, способного лететь на значительные расстояния, но не имеющего такой мощной боевой части, как крылатая ракета.
«Это было максимально эффективное вложение ресурсов. То есть идеально выбран тип цели, средство поражения и момент ударов».
Свою версию того, какие характеристики имеет «Лютый» и как он работает, также предоставлял профильный портал Militarnyi.
После того, как в СМИ появилась информация о якобы настойчивом требовании США к Украине прекратить атаки на российские НПЗ, мы обратились к нашему источнику в украинских властях с вопросом, заморозят ли на время использование «Лютого».
«Я не могу прокомментировать эту ситуацию, но отмечу одно: производство этих БПЛА не останавливалось», — ответил чиновник.