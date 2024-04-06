История „Лютого“. Тайны украинских беспилотников, атакующих российские нефтебазы и заводы

Характерной особенностью „Бобра“ является его форма, которая в аэродинамике называется „утка“. То есть его передние крылья гораздо меньше задних, а двигатель расположен сзади. Это создает впечатление, что БПЛА летит задом наперед.

Правда, „Бобры“ несут не слишком большую боевую часть — около 20-25 кг — и, соответственно, не могут нанести значительных разрушений. В то же время, по данным Украинской службы Би-би-си, уже продолжаются модификации этого беспилотника, в частности, касающиеся усиления его боевой части.

Наиболее известным образцом такого типа аппаратов, которые уже были применены в боевых условиях, является беспилотник UJ-26 „Бобер“. Летом и осенью прошлого года эти дроны несколько раз прилетали в Москву и, в частности, повредили небоскребы бизнес-центра „Москва-Сити“.

Именно в двух последних категориях украинские частные и государственные производители достигли наибольшего прогресса в последнее время.

Обычно дальнобойные БПЛА делят на три категории. Первые имеют дальность применения до 500 км, затем — 500-1000 км, и наиболее дальнобойные — более 1000 км.

Однако меткие удары украинских БПЛА уже пересекли отметку в 1300 км дальности вглубь российской территории. Под их удары помимо нефтеперерабатывающих заводов попадают оборонные предприятия, военные аэродромы и объекты критической инфраструктуры.

Правда, в общих цифрах это все еще меньше количества российско-иранских „Шахедов“, запущенных по украинским городам. По словам президента Владимира Зеленского, только за март Россия запустила их около 600 штук.

В 2024 году Украина совершила качественный рывок по использованию своих дальнобойных беспилотников. Если в 2022 году их вообще не было, а в 2023 их использование было спорадическим, то нынешний год начался и продолжается под аккомпанемент почти ежедневных налетов украинских БПЛА вглубь российской территории.

Еще один результат инженерной мысли украинского дроностроения проявил себя относительно недавно. Большой беспилотный аппарат утром 2 апреля атаковал в Елабуге цех по производству „Шахедов“ и общежитие, где проживали его работники. Это в 1200 км от украинской границы.

По версии некоторых российских СМИ, атаку совершил украинский беспилотник UJ-22 Airborn. Этот дрон с заявленной дальностью до 800 км и боевой частью 20 кг уже не раз применялся во время войны. Но собеседник Украинской службы Би-би-си, непосредственно причастный к производству Airborn, отрицает, что именно этот БПЛА применили в Елабуге.

„Нет, это точно не был UJ-22 Airborn. Если присмотреться к изображению, то отличаются размеры и форма фюзеляжа“, — говорит он.

По его мнению, нанести удар по Елабуге мог двухместный сверхлегкий самолет украинского производства А-22 („Летающая лиса“). Собеседник отмечает, что переработка самолета в ударный БПЛА — это не украинское ноу-хау.

Еще в 2020 году Азербайджан так поступал с советскими „кукурузниками“ Ан-2, атакуя ими позиции Армении в Нагорном Карабахе.

„Во всем мире существует такая вещь, как переработка пилотируемых самолетов на беспилотники. Здесь нет чего-то такого уникального“, — говорит собеседник.

Еще одна версия — беспилотный авиакомплекс Е-300 Enterprise, который в ноябре 2022 года был принят в эксплуатацию Вооруженными силами Украины.

Он, по сути, является переработанным легкомоторным самолетом, в который установили автопилот, боевую часть и дополнительные баки с горючим. Заявленная дальность его полета с двумя полными баками — 3000 км.

Однако наиболее массово Украина с начала года использует другой беспилотник. Это именно его меткие удары, по оценкам британской разведки, уже вывели из строя 10% нефтеперерабатывающих мощностей России.

Речь идет о беспилотном летательном аппарате под названием „Лютый“.

„Лютый“ и его особенности