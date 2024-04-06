Михаил Кылварт: в Эстонии остались только две оппозиционные партии
По словам Михаила Кылварта, в свете последних политических событий становится очевидно, что в Эстонии остались только две оппозиционные партии, так как партия Isamaa все более явно поддерживает инициативы коалиции.
Представители Isamaa заявили, что выборы в Европарламент являются вотумом доверия нынешнему правительству и премьер-министру. Избиратели должны будут дать свою оценку тому, насколько можно доверять партии Isamaa, которая, благодаря оказанной Партии реформ поддержке в Таллинне, заручилась голосами членов парламентской коалиции на выборах правления Рийгикогу: кандидат от Isamaa был избран за счет голосов реформистов и социал-демократов.
Центристская партия уважает договоренности
В политике в Эстонии все меньше принципиальности, вместо этого занимаются политическими играми за спинами партнеров. Развал коалиции в Таллинне инициировали социал-демократы вместе с бывшими центристами. Учитывая расклад политических сил, у нас был ряд возможностей сменить партнера, однако мы уважали своего партнера по коалиции и соблюдали договоренности.
На самом деле, политическое предательство имело место еще весной 2022 года, когда наша фракция в Рийгикогу передала в парламентское производство составленный Isamaa законопроект о повышении пособий для многодетных семей, который инициировали некоторые (теперь уже бывшие) члены Центристской партии. В результате Партия реформ выбросила центристов из коалиции, заменив их на Isamaa, а инициаторы законопроекта позже присоединились к Isamaa. Сложно утверждать, что эти события никак не связаны между собой. Поэтому теперь в Эстонии остались только две оппозиционные партии – Центристская партия и EKRE, а наши бывшие однопартийцы теперь обслуживают интересы Партии реформ, Isamaa и социал-демократов. У правительства реформистов нет плана, как остановить продолжающийся более двух лет подряд экономический спад, до сих пор не найдено решение, как справиться с высокой инфляцией. Единственное, что смогло предложить на сегодняшний день правительство – непродуманное повышение налогов.
Правовой анализ, который был проведен по заказу парламентской фракцией Центристской партии, подтверждает, что планируемый автоналог противоречит законодательству ЕС. Мы передали этот анализ премьер-министру, порекомендовав незамедлительно отозвать законопроект об автоналоге. Естественно, Партия реформ не прислушалась к нам, но то, о чем мы предупреждали, стало реальностью. Еврокомиссия подтвердила, что введение предусмотренной законопроектом об автоналоге регистрационной платы дискриминирует автовладельцев, которые приобрели автомобиль в других странах ЕС. К тому же автоналог в том виде, в котором его намерены ввести, противоречит конституции Эстонии.
Налог на сахар – полнейшая глупость!
Налог на сахар в напитках является очередным примером непродуманной политики правительства. Этот налог – полнейшая глупость! Если бы правительство действительно заботилось о здоровье населения, особенно о здоровье детей и молодежи, то подходило бы к решению данного вопроса шире. Депутаты парламентской фракции центристов во вторник передали в парламентское производство пять законопроектов, цель которых - предложить альтернативу налогу на сахар в напитках в виде комплекса мер, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди молодежи; в законопроектах также обозначены источники покрытия предлагаемых мер.
Начать можно было хотя бы с того, чтобы увеличить государственную дотацию на школьные обеды, которая не повышалась уже семь лет и составляет всего один евро на ребенка. Также следовало бы снизить налог с оборота на местные овощи и фрукты до 5 процентов, продолжить поддержку школьного спорта и увеличить финансирование деятельности по интересам детей и молодежи до прежнего уровня. Покрыть дополнительные расходы можно было бы за счет введения налога на дигитальные услуги, что принесло бы в бюджет ориентировочно 7 млн евро. Поступления дигитального налога в бюджет росли бы с каждым годом, так как, согласно прогнозам, объем продаж интернет-рекламы и других дигитальных услуг будет увеличиваться.