Михаил Кылварт: в Эстонии остались только две оппозиционные партии

Представители Isamaa заявили, что выборы в Европарламент являются вотумом доверия нынешнему правительству и премьер-министру. Избиратели должны будут дать свою оценку тому, насколько можно доверять партии Isamaa, которая, благодаря оказанной Партии реформ поддержке в Таллинне, заручилась голосами членов парламентской коалиции на выборах правления Рийгикогу: кандидат от Isamaa был избран за счет голосов реформистов и социал-демократов.

Центристская партия уважает договоренности

В политике в Эстонии все меньше принципиальности, вместо этого занимаются политическими играми за спинами партнеров. Развал коалиции в Таллинне инициировали социал-демократы вместе с бывшими центристами. Учитывая расклад политических сил, у нас был ряд возможностей сменить партнера, однако мы уважали своего партнера по коалиции и соблюдали договоренности.

На самом деле, политическое предательство имело место еще весной 2022 года, когда наша фракция в Рийгикогу передала в парламентское производство составленный Isamaa законопроект о повышении пособий для многодетных семей, который инициировали некоторые (теперь уже бывшие) члены Центристской партии. В результате Партия реформ выбросила центристов из коалиции, заменив их на Isamaa, а инициаторы законопроекта позже присоединились к Isamaa. Сложно утверждать, что эти события никак не связаны между собой. Поэтому теперь в Эстонии остались только две оппозиционные партии – Центристская партия и EKRE, а наши бывшие однопартийцы теперь обслуживают интересы Партии реформ, Isamaa и социал-демократов. У правительства реформистов нет плана, как остановить продолжающийся более двух лет подряд экономический спад, до сих пор не найдено решение, как справиться с высокой инфляцией. Единственное, что смогло предложить на сегодняшний день правительство – непродуманное повышение налогов.