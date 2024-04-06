Президент Финляндии: cчитаю хорошим решением держать границу с Россией закрытой

Закон о пограничной процедуре – важный инструмент и для открытия границы

Решение закрыть границы, принятое правительством осенью, предотвратили эскалацию ситуации с направляемой миграцией, считает президент.

По мнению президента, Россия ведет двойную игру. "Первое – это то, что Россия, Путин, использует людей в качестве инструмента, орудия в войне, что безжалостно, цинично и в корне неправильно. Уже задействовано много людей из Ирака, Йемена, Эфиопии и Сирии – примерно 1300-1500 человек. Вторая сторона вопроса – боязнь России, что мобилизация приведет к тому, что российские мужчины начнут бежать из страны через Финляндию“, - сказал он.

Президент считает правильным решение держать границу закрытой. Он выразил надежду на то, что правительству удастся утвердить в парламенте новый закон о пограничной процедуре.

"Это очень важный инструмент, в том числе и для открытия границы“, – считает Стубб.

На вопрос о том, что закон противоречит международным конвенциям и правам человека, президент напомнил, что речь идет не об обычных беженцах, а условия для применения закона очень жесткие. "Цель закона в том, чтобы его не пришлось применять. Ситуация [на границе] остается довольно спокойной, то есть мы на правильном пути“, – отметил Стубб.

"С точки зрения международного права, я много думал о том, станет ли это [принятие закона о пограничной процедуре] поворотным моментом для международного права. Тут речь не об обычных беженцах и мигрантах, а об использовании людей в качестве инструмента влияния. И тут международному законодательству нужно идти в ногу со временем“.

Финляндия прокладывает Украине путь в ЕС и НАТО

На этой неделе Финляндия стала восьмой страной, заключившей двустороннее соглашение с Украиной в сфере безопасности. Финляндия также объявила о предоставлении Украине нового пакета помощи в 188 млн евро.

По словам Стубба, в рамках договора Финляндия готовится к обширному сотрудничеству.