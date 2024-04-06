Президент Финляндии: cчитаю хорошим решением держать границу с Россией закрытой
Президент Финляндии Александер Стубб выступил в утренней телепрограмме Ykkösaamu в субботу, 6 апреля. Он дал оценку, в частности, ситуации на восточной границе и новому закону о пограничной процедуре, а также высказался о роли Финляндии в НАТО и о двустороннем соглашении, заключенном на этой неделе с Украиной, пишет Yle.
Закон о пограничной процедуре – важный инструмент и для открытия границы
Решение закрыть границы, принятое правительством осенью, предотвратили эскалацию ситуации с направляемой миграцией, считает президент.
По мнению президента, Россия ведет двойную игру. "Первое – это то, что Россия, Путин, использует людей в качестве инструмента, орудия в войне, что безжалостно, цинично и в корне неправильно. Уже задействовано много людей из Ирака, Йемена, Эфиопии и Сирии – примерно 1300-1500 человек. Вторая сторона вопроса – боязнь России, что мобилизация приведет к тому, что российские мужчины начнут бежать из страны через Финляндию“, - сказал он.
Президент считает правильным решение держать границу закрытой. Он выразил надежду на то, что правительству удастся утвердить в парламенте новый закон о пограничной процедуре.
"Это очень важный инструмент, в том числе и для открытия границы“, – считает Стубб.
На вопрос о том, что закон противоречит международным конвенциям и правам человека, президент напомнил, что речь идет не об обычных беженцах, а условия для применения закона очень жесткие. "Цель закона в том, чтобы его не пришлось применять. Ситуация [на границе] остается довольно спокойной, то есть мы на правильном пути“, – отметил Стубб.
"С точки зрения международного права, я много думал о том, станет ли это [принятие закона о пограничной процедуре] поворотным моментом для международного права. Тут речь не об обычных беженцах и мигрантах, а об использовании людей в качестве инструмента влияния. И тут международному законодательству нужно идти в ногу со временем“.
Финляндия прокладывает Украине путь в ЕС и НАТО
На этой неделе Финляндия стала восьмой страной, заключившей двустороннее соглашение с Украиной в сфере безопасности. Финляндия также объявила о предоставлении Украине нового пакета помощи в 188 млн евро.
По словам Стубба, в рамках договора Финляндия готовится к обширному сотрудничеству.
"В долгосрочной перспективе это политический договор, договор о безопасности и финансировании, поддержке экономики, а также реконструкции страны. Мы сейчас прокладывем Украине путь в ЕС и НАТО“, – отметил президент.
В краткосрочной перспективе, по его словам, речь идет о том, каким образом Финляндия будет поддерживать Украину регулярно.
Стубб напомнил, что Финляндия – шестая страна в мире по объему вложенных средств в Украину в соотношении к ВВП.
"Мы выполнили свою часть", – сказал он.
Двустороннее соглашение заключено на десять лет. Согласно договору, Финляндия обязуется поставлять Украине оружие все это время. Однако президент отметил, что Финляндия по-прежнему исходит из собственной ситуации с обороной при оказании помощи Украине.
"Я сказал Зеленскому, что мы не хотим связывать себя никакими цифрами на этом этапе, а принимаем решения, исходя из потребностей, – отметил он. – Финляндия получила список, что требуется, и мы анализируем, что из этого можем предоставить. Надо помнить, что у нас в приоритете собственная оборона. Конечно, мы делаем это и в личных интересах: поддержка, которую мы оказываем Украине, работает и на нас“.
Финляндия и НАТО
Стуббу задали вопрос о том, почему финские сухопутные войска еще не участвуют в операциях НАТО.
"Мы новый член НАТО и исходим из собственной оборонной ситуации. Потому что мы делим границу с Россией, находимся “на передовой”. Нам нужно обдумать, как мы будем участвовать, например, в миссиях НАТО в мирное время. Финляндия в НАТО пользуется доверием, нас ценят. Нужно будет внимательно проанализировать, где от наших солдат будет больше всего пользы“, – прокомментировал президент Финляндии.
"В масштабах ЕС мы небольшая страна. Но я берусь утверждать, что за счет наших Оборонительных сил и географического положения, в НАТО мы – страна среднего размера. И эту роль нам нужно принять“, - добавил он.