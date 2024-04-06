06.04.2024, 14:44
ФОТО | Кровожадная „Левадия“ „сняла скальп“ с „Нымме Калью“
В субботу, 6 апреля, в матче пятого тура Премиум лиги „Левадия“ разгромила „Нымме Калью“ со счетом 5:1.
На глазах у 547 зрителей, которые собрались на „Спортленд Арене“, футболисты „Нымме Калью“ начали игру лучше и вышел вперед на 21-й минуте благодаря голу Промиса Давида.
Однако „Левадия“ ответила тремя голами в последние 20 минут первого тайма. Отличились Фелипе Фелисио, Ричи Мусаба и Михкель Айнсалу.
Во втором тайме Мусаба оформил дубль, а Ахмад Абдуллахи Геро поставид победную точку.
Турнирная таблица:
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