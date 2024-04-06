Мошенники запугивают жителей Эстонии и вынуждают отдавать им наличные

5 апреля в полицию сообщили об инциденте, когда житель Ляэне-Вирумаа после звонка мошенников снял 2000 евро наличными и отнес их в пакомат Omniva. В тот же день поступило сообщение о случае, когда житель Нарвы после телефонного звонка снял в банке 6000 евро наличными и отнес их в банкомат Omniva.

4 апреля женщина обратилась в полицию и сообщила, что ей позвонили и сказали на русском языке, что она должна снять с банковского счета 3500 евро, поскольку в банке возникли какие-то проблемы. Женщина положила деньги в коробку и отнесла посылку в пакомат Omniva. Ей не разрешили никому рассказать о случившемся.

Жительница Кохтла-Ярве обратилась в полицию после того, как ей позвонил якобы оператор связи и сообщил о подозрительных транзакциях на ее счету, и что у нее исчезло 1500 евро. Жертве сказали, что для решения проблемы ей нужно поехать в Таллинн, снять деньги со своего счета и передать их некому неизвестному молодому человеку. Она, испугавшись, сделала это. На следующий день она попыталась сделать то же самое, но сотрудник банка отказался выдать ей деньги. Она вернулась домой и сообщила в полицию о возможном случае мошенничества. Точные обстоятельства и ущерб будут установлены в ходе уголовного производства.