Новости Эстонии
06.04.2024, 14:40

Мошенники запугивают жителей Эстонии и вынуждают отдавать им наличные

 
Еще раз предупредите своих пожилых родственников!
ФОТО: nadia_if | Shutterstock

В последнее время в Эстонии мошенники все чаще звонят местным жителям, представляясь сотрудниками полиции, банка или других компаний. Мошенники утверждают, что, например, для продления договора с мобильным оператором, задержания ненадежного сотрудника или проверки средств на счету, человек должен поместить наличные в посылочный автомат или передать курьеру.

Это лишь несколько утверждений, по которым за последние две недели у людей выманили десятки тысяч евро. В большинстве случаев жертвами становятся пожилые русскоязычные люди, поэтому полиция настоятельно рекомендует сегодня же позвонить своим близким и предупредить их об этой схеме.

Звонящий утверждает, что у человека проблемы с банковским счетом или с договором мобильной связи и нужно немедленно решить эту проблему. Так же мошенники сообщают, что доступ к банковскому счету получил незнакомец или что нужно продлить срок службу номера телефона.

Мошенники просят человека снять все деньги с банковского счета и отнести в почтовый автомат.

Несколько из последних случаев обмана:

  • 5 апреля в полицию сообщили об инциденте, когда житель Ляэне-Вирумаа после звонка мошенников снял 2000 евро наличными и отнес их в пакомат Omniva. В тот же день поступило сообщение о случае, когда житель Нарвы после телефонного звонка снял в банке 6000 евро наличными и отнес их в банкомат Omniva.

  • 4 апреля женщина обратилась в полицию и сообщила, что ей позвонили и сказали на русском языке, что она должна снять с банковского счета 3500 евро, поскольку в банке возникли какие-то проблемы. Женщина положила деньги в коробку и отнесла посылку в пакомат Omniva. Ей не разрешили никому рассказать о случившемся.

  • Жительница Кохтла-Ярве обратилась в полицию после того, как ей позвонил якобы оператор связи и сообщил о подозрительных транзакциях на ее счету, и что у нее исчезло 1500 евро. Жертве сказали, что для решения проблемы ей нужно поехать в Таллинн, снять деньги со своего счета и передать их некому неизвестному молодому человеку. Она, испугавшись, сделала это. На следующий день она попыталась сделать то же самое, но сотрудник банка отказался выдать ей деньги. Она вернулась домой и сообщила в полицию о возможном случае мошенничества. Точные обстоятельства и ущерб будут установлены в ходе уголовного производства.

  • Жительнице Нарвы 4 апреля позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками сотовой связи, Банка Эстонии и Полиции безопасности, по словам которых потерпевшая должна была помочь им поймать мошенников.

    Женщину попросили пойти в контору своего банка, снять 10 000 евро наличными и отправить их через посылочный автомат Omniva. Жертва последовала инструкциям и тем самым отдала мошенникам крупную сумму. Полиция установит точные обстоятельства случившегося в рамках уголовного производства.

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