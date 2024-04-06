Мошенники запугивают жителей Эстонии и вынуждают отдавать им наличные
В последнее время в Эстонии мошенники все чаще звонят местным жителям, представляясь сотрудниками полиции, банка или других компаний. Мошенники утверждают, что, например, для продления договора с мобильным оператором, задержания ненадежного сотрудника или проверки средств на счету, человек должен поместить наличные в посылочный автомат или передать курьеру.
Это лишь несколько утверждений, по которым за последние две недели у людей выманили десятки тысяч евро. В большинстве случаев жертвами становятся пожилые русскоязычные люди, поэтому полиция настоятельно рекомендует сегодня же позвонить своим близким и предупредить их об этой схеме.
Звонящий утверждает, что у человека проблемы с банковским счетом или с договором мобильной связи и нужно немедленно решить эту проблему. Так же мошенники сообщают, что доступ к банковскому счету получил незнакомец или что нужно продлить срок службу номера телефона.
Мошенники просят человека снять все деньги с банковского счета и отнести в почтовый автомат.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.