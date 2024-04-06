ЧП и криминал
06.04.2024, 13:59

Полиция остановила движение на улице Сыле в Таллинне из-за подозрения на заложенное взрывное устройство

 
Обеспокоенность вызвала пустая коробка из-под обуви
Pommihirm Tallinna bussijaamas. Pilt on illustratiivne
Pommihirm Tallinna bussijaamas. Pilt on illustratiivne
ФОТО: Delfi lugeja | Delfi Meedia

В субботу утром полиция остановила движение на улице Сыле в Таллинне из-за подозрения, что возле автобусной остановки находится взрывное устройство.

Представитель Департамента полиции и погранохраны Анника Максимова сообщила, что звонок в полицию о подозрении на взрывное устройство поступил в 11:34.

Прибывшие саперы установили, что подозрительный предмет, стоящий на автобусной остановке, — это пустая коробка из-под обуви. К полудню движение на улице Сыле было восстановлено.

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