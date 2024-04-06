06.04.2024, 13:59
Полиция остановила движение на улице Сыле в Таллинне из-за подозрения на заложенное взрывное устройство
Обеспокоенность вызвала пустая коробка из-под обуви
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу утром полиция остановила движение на улице Сыле в Таллинне из-за подозрения, что возле автобусной остановки находится взрывное устройство.
Представитель Департамента полиции и погранохраны Анника Максимова сообщила, что звонок в полицию о подозрении на взрывное устройство поступил в 11:34.
Прибывшие саперы установили, что подозрительный предмет, стоящий на автобусной остановке, — это пустая коробка из-под обуви. К полудню движение на улице Сыле было восстановлено.