Российский призёр Олимпийских игр отказывается от своего нейтрального статуса

„Можем подтвердить, что Иван Гирев запросил отмену нейтрального статуса“, — рассказали в пресс‑службе World Aquatics.

Гирев, 23-летний серебряный призер Олимпийских игр в Токио, получил нейтральный статус в октябре прошлого года вместе с пятью другими белорусскими пловцами.

Разумеется, лишение этого статуса означает и то, что Гирев не сможет принять участие в Олимпийских играх в Париже. Три года назад в Токио россиянин завоевал серебряную медаль в эстафете 4х200 метров вольным стилем.

Всероссийская федерация плавания ранее резко раскритиковала тот факт, что ее спортсмены не могут выступать под своим флагом из-за войны в Украине. Федерация назвала это очень „унизительным“.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников также подтвердил, что Гирев больше не хочет иметь нейтральный статус и написал заявление в адрес World Aquatics об отказе от него.

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