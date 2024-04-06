ФОТО | Центристская партия представила своих кандидатов на выборы в Европарламент. Первым номером идет Кылварт

Сегодня на заседании Центристской партии было объявлены кандидату в Европейский парламент. Первым номером Центристской партии на выборах в Европейский парламент стал председатель партии Михаил Кылварт. Второй номер – заместитель председателя Центристской партии и председатель фракции центристов в Рийгикогу Лаури Лаатс. На третьем месте – председатель совета уполномоченных партии Эрки Сависаар, четвертый номер – генеральный секретарь центристов Аннели Отть, пятый номер – заместитель председателя центристской фракции в Рийгикогу Андрей Коробейник, шестой – Янек Мягги, седьмая в списке – старейшина Кесклинна Моника Хауканымм, замыкают список старейшина Мустамяэ Айвар Рийсалу (восьмой номер) и евродепутат Яна Тоом (девятый номер).

Заседание началось с политической презентации Михаила Кылварти, председателя Центристской партии, в которой бывший мэр высказал критические замечания в адрес нынешнего государственного и городского правительств. Кылварт критиковал различные новые планируемые налоги, в том числе предложения по налогу на сахар, автомобили и землю.

„Нынешняя власть разрушает жизнь в уездах. Налог на автомобили — это системный пример того, как государство не учитывает интересы людей, экономику и кризис“, - сказал он.

Кылварт также раскритиковал готовность партии Isamaa сотрудничать с реформистами, назвав EKRE и Центристскую партию единственными оппозиционными партиями.

За этим последовали дебаты по поводу избирательной платформы под председательством депутата Европарламента Яны Тоом. Примерно в 12:30 начнется презентация кандидатов.

Неделя выборов в Европейский парламент проходит с 3 по 9 июня.

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