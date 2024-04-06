Полиция просит помощи в поисках пропавшего 14-летнего Карла-Маркуса

По данным Департамента полиции и погранохраны, вчера днем Карл-Маркус ушел из дома в столичном районе Мустамяэ и до сих пор не вернулся. Кроме того, он вчера не был в школе. Мальчик не отвечает на телефонные звонки и сообщения. Сообщается, что, к сожалению, это не первый подобный случай поведения Карла-Маркуса.