06.04.2024, 10:39
Полиция просит помощи в поисках пропавшего 14-летнего Карла-Маркуса
ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet
Полиция просит всех, кто где-то видел подростка или знает, где он может находиться, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.
По данным Департамента полиции и погранохраны, вчера днем Карл-Маркус ушел из дома в столичном районе Мустамяэ и до сих пор не вернулся. Кроме того, он вчера не был в школе. Мальчик не отвечает на телефонные звонки и сообщения. Сообщается, что, к сожалению, это не первый подобный случай поведения Карла-Маркуса.
Карл-Маркус ростом 180 см, худощавого телосложения. У него темные волосы. Может быть одет в черные спортивные штаны, худи, кроссовки Nike и белый пуховик.