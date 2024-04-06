Крегор Цирк завоевал бронзовую медаль на соревнованиях в Стокгольме

Мужской заплыв на 400 м вольным стилем стал одним из самых захватывающих выступлений вечера. Цирк завоевал бронзовую медаль, преодолев дистанцию за 3.49,73. Призер чемпионата мира литовец Данас Рапшис (3.48,89) стал первым, а Виктор Юханссон (3.49,56) - вторым на глазах у родной публики.

26-летний Даниэль Зайцев выступал на дистанции 50 м баттерфляем, где в утренних предварительных заплывах преодолел дистанцию за 23,48. Вечерний финал прошел не так удачно. Даниэль преодолел дистанцию за 23,76 и занял четвертое место.

Голландец Нильс Корстанье одержал победу - 22,92. Ему не хватило четырех сотых секунды до национального рекорда. В женском заплыве на 50 м баттерфляем победу, как и ожидалось, одержала любимица местной публике Сара Шёстрём - 24,92.

Алан Смок и Алекса Голд заняли седьмые места на дистанциях 200 м на спине и вольным стилем соответственно. Алан Гритцык занял восьмое место на дистанции 200 м брассом.

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