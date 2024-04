ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (772-й день) | Атака на военный аэродром в России. Украина не получит приглашения в НАТО на саммите этим летом

Одним из вариантов такой поддержки, как сообщала Financial Times, может стать фонд союзнических взносов, который будет обеспечивать пятилетний пакет помощи Украины на сумму до 100 миллиардов долларов. Но эта идея, отмечает The New York Times, была встречена недоумением, поскольку неясно, как НАТО может заставить страны-участницы финансировать этот фонд.