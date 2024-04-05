ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (772-й день) | Атака на военный аэродром в России. Украина не получит приглашения в НАТО на саммите этим летом
Подводим итоги 772-го дня войны в Украине.
Минобороны России отчиталось о 53 украинских беспилотниках, сбитых над пятью регионами.
Утром Минобороны России заявило, что на территории пяти российских регионов были сбиты 53 беспилотника. Украинские издания со ссылками на спецслужбы писали, что в Морозовске Ростовской области был атакован военный аэродром. Издание „РБК-Украина“ со ссылкой на источники писало, что в результате атаки Россия потеряла как минимум шесть самолетов. Еще восемь, по словам источников издания, были повреждены.
Украинские издания утверждают, что на военном аэродроме в Ростовской области в результате атаки уничтожено не менее шести самолетов. Власти РФ подтвердили, что при взрыве беспилотника рядом с аэродромом пострадали восемь человек, но ничего не сказали о самолетах.
Источники Украинской службы Би-би-си в силовых структурах Украины утверждают, что в результате осуществленной СБУ атаки беспилотников на военный аэродром Морозовск в Ростовской области было уничтожено шесть военных самолетов, а еще восемь получили „существенные повреждения“. Министерство обороны России сообщило лишь о том, что в Ростовской области были сбиты 44 украинских беспилотника.
По информации источников, которую публикует Русская служба Би-би-си, на аэродроме базировались истребители Су-27 и фронтовые бомбардировщики Су-34, последнее время активно действующие вдоль линии фронта.
Первые данные об ударе беспилотников по Морозовску появились в ночь на пятницу.
Около двух часов ночи по Московскому времени Губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал краткое сообщение: „В Морозовском районе подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА“.
До этого российские СМИ, включая пропагандистскую „Readовку“, написали, что объектом атаки стал аэродром в Морозовске.
Позже Голубев заявил, что беспилотники попали по электрической подстанции и нанесли ей „незначительный ущерб“, никто из людей в этот момент не пострадал.
В еще одном посте в телеграме губернатор добавил, что около полудня в пятницу „в Морозовском районе, недалеко от аэродрома“, на одном из упавших беспилотников детонировало взрывное устройство, в результате чего пострадали, по предварительным данным, восемь человек. „Они проводили следственные действия на месте падения беспилотников“, — пишет Голубев. Подробнее - ЗДЕСЬ.
„Медиазона“ и „Би-би-си“ подтвердили гибель более 50 тысяч российских военных в Украине.
Журналисты „Медиазоны“ и „Русской службы Би-би-си“ при содействии команды волонтеров на основе открытых источников установили имена 50 016 российских военных, погибших в Украине с февраля 2022 года.
Около 18% подтвержденных потерь составляют заключенные, 13% — отправившиеся на фронт добровольцы, 12% — мобилизованные. Также среди погибших — по меньшей мере 3354 офицера, в том числе 1016 элитных специалистов командного звена. Подробнее — ЗДЕСЬ.
Власти Чехии заявили о кибератаках России на европейские железные дороги.
Россия „предприняла тысячи попыток“ вмешательства в работу европейских железных дорог с целью дестабилизировать ситуацию в ЕС, заявил Financial Times министр транспорта Чехии Мартин Купка.
По словам Мартина Купки, национальная железнодорожная компания стала значительно чаще фиксировать попытки кибератак после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.
В частности, заявил Купка, были предприняты попытки вывести из строя сигнальную систему и сети České dráhy. В результате одной из таких кибератак, рассказал он, из строя на некоторое время была выведена система продажи билетов.
При этом министр транспорта подчеркнул, что хотя ситуация и сложная, он очень доволен тем, что чешским железным дорогам удается успешно противостоять кибератакам.
Как отмечает FT, в то время как попытки России дестабилизировать европейскую энергетическую систему широко известны и задокументированы, о кибератаках на транспорт широкой общественности известно меньше.
The New York Times: Украина не получит приглашения в НАТО на саммите этим летом. Против выступают США и Германия
Пока в НАТО не хотят принимать в альянс нового члена, который из-за соглашения о коллективной безопасности втянет альянс в войну, говорится в статье. При этом в альянсе хотят найти „золотую середину“ — что-то кроме членства, но достаточно весомое, чтобы показать Украине, что НАТО поддерживает ее в долгосрочной перспективе. Однако пока остается неясным, что это будет.
Одним из вариантов такой поддержки, как сообщала Financial Times, может стать фонд союзнических взносов, который будет обеспечивать пятилетний пакет помощи Украины на сумму до 100 миллиардов долларов. Но эта идея, отмечает The New York Times, была встречена недоумением, поскольку неясно, как НАТО может заставить страны-участницы финансировать этот фонд.
По данным газеты, против предложения начать переговоры о членстве Украины в НАТО в Вашингтоне по-прежнему выступают США и Германия. Они выступают за то, чтобы этот вопрос был снят с повестки. При этом США и Германия хотят определить конкретные условия, которые Украина сможет выполнить для начала переговоров. Пока попытки определить эти условия не продвинулись вперед.
Все это может не иметь значения к июлю, если российское наступление продолжит развиваться, а Украина столкнется с угрозой поражения в войне на фоне нехватки военной помощи, в том числе из-за разногласий в Конгрессе США, отмечает The New York Times. Подробнее - ЗДЕСЬ.
Российские военные обстреляли Запорожье и Харьков. Есть пострадавшие в Херсонской области
В Запорожье в результате обстрела 5 апреля, по последним данным, погибли четыре местных жителя, а более 20 человек получили ранения. Повреждены 3 многоэтажки, один частный дом, общежитие и заведение торговли. Под удар дважды попали промышленные объекты и гражданская инфраструктура, причем во второй раз, когда там находились оперативные службы и журналисты, сообщили в Силах обороны юга Украины. Харьков, по сообщению мэра Игоря Терехова, подвергся атаке управляемыми авиационными бомбами.
В Бериславе Херсонской области Российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника, сообщили в областной администрации. В результате атаки пострадали три человека: 84-летняя женщина и двое мужчин, 59 и 56 лет. У пострадавших взрывные травмы и ранения конечностей, их госпитализировали, уточнили в администрации.
„Укрэнерго“ объявило о веерных отключениях электричества в пяти украинских областях.
Электричество будут отключать 18:45 до 22:00 в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.
«Причина применения ограничений: отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны. Это следствие последних массированных российских атак на украинские электростанции», — говорится в сообщении.
В компании добавили раннее введенные ограничения энергоснабжения продолжают действовать в Харьковской области и для промышленных потребителей в Кривом Роге.
Накануне «Укрэнерго» уже вводило веерные отключения в шести областях.
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