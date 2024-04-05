ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (772-й день) | Атака на военный аэродром в России. Украина не получит приглашения в НАТО на саммите этим летом

Минобороны России отчиталось о 53 украинских беспилотниках, сбитых над пятью регионами.

Утром Минобороны России заявило, что на территории пяти российских регионов были сбиты 53 беспилотника. Украинские издания со ссылками на спецслужбы писали, что в Морозовске Ростовской области был атакован военный аэродром. Издание „РБК-Украина“ со ссылкой на источники писало, что в результате атаки Россия потеряла как минимум шесть самолетов. Еще восемь, по словам источников издания, были повреждены.

Украинские издания утверждают, что на военном аэродроме в Ростовской области в результате атаки уничтожено не менее шести самолетов. Власти РФ подтвердили, что при взрыве беспилотника рядом с аэродромом пострадали восемь человек, но ничего не сказали о самолетах.

Источники Украинской службы Би-би-си в силовых структурах Украины утверждают, что в результате осуществленной СБУ атаки беспилотников на военный аэродром Морозовск в Ростовской области было уничтожено шесть военных самолетов, а еще восемь получили „существенные повреждения“. Министерство обороны России сообщило лишь о том, что в Ростовской области были сбиты 44 украинских беспилотника.

По информации источников, которую публикует Русская служба Би-би-си, на аэродроме базировались истребители Су-27 и фронтовые бомбардировщики Су-34, последнее время активно действующие вдоль линии фронта.

Первые данные об ударе беспилотников по Морозовску появились в ночь на пятницу.

Около двух часов ночи по Московскому времени Губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал краткое сообщение: „В Морозовском районе подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА“.

До этого российские СМИ, включая пропагандистскую „Readовку“, написали, что объектом атаки стал аэродром в Морозовске.

Позже Голубев заявил, что беспилотники попали по электрической подстанции и нанесли ей „незначительный ущерб“, никто из людей в этот момент не пострадал.