Глава ОКР назвал российских теннисистов, собирающихся принять участие в Олимпийских играх в Париже, „командой иноагентов“

Таким образом глава ОКР прокомментировал заявление президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, которая назвала спортсменов, собирающихся поехать на Игры в нейтральном статусе, „бомжами без флага“.

„Не соглашусь с определением „команда бомжей“ конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что „играют за себя“, осуждают политику своей страны и СВО (так российские власти и пропагандисты называют войну в Украине — Би-би-си). Так что правильнее, с моей точки зрения, — „команда иноагентов““, — говорится в телеграм-канале Позднякова.

При этом он подчеркнул, что в целом поддерживает позицию Ирины Винер.

А российский теннисист Даниил Медведев мнение Винер не разделяет. Он заявил в интервью „Спорт-Экспресс“, что „в жизни каждый человек имеет право на свое мнение — так же, как я имею право быть с ним не согласным“. „Со своей стороны повторю: если будет возможность — с удовольствием поеду (на Игры в Париже)“.

В начале марта Международная федерация тенниса сообщила, что российские и белорусские теннисисты смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе при соблюдении требований Международного олимпийского комитета.

Среди ранее озвученных условий МОК: запрет участвовать в командных видах спорта, запрет участвовать тем, кто поддерживал войну с Украиной; также не будут допущены те, кто имеет отношение к силовым структурам.

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