05.04.2024, 17:15
Полиция ищет пропавшего в Таллинне 15-летнего Николаса
ФОТО: | Erakogu
15-летний Николас ушел из дома в Ласнамяэ 28 марта и до сих пор не вернулся.
Его близкие пока не могут связаться с мальчиком. Полиция проверила возможное местонахождение Николаса, но, к сожалению, его не нашли. Мальчик и раньше пропадал подобным образом.
Николас ростом около 176 см, среднего телосложения, у каштановые волосы и карие глаза. Вероятно, он одет в серую куртку, черные брюки и ботинки Nike.
Полиция просит всех, кто видел Николаса или знает, где он может быть, сообщить об этом по номеру 112.
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