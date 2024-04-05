Макрон: Россия хочет саботировать Олимпийские игры в Париже

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Париже Хью Скофилд, на вопрос журналистов, заданный во время инаугурации нового олимпийского центра водных видов спорта, хочет ли Россия помешать проведению игр, Макрон ответил: „Вне всякого сомнения, в том числе и в информационном поле“.

„Каждый день [Россия] распространяет истории о том, что мы не можем того или этого, так что да, [игры] будут под угрозой“.

Хотя МОК допустил российских спортсменов на Летние Олимпийские игры 2024 года, выступать они будут в нейтральном статусе — без флага и гимна.

Кроме того, к ним предъявляются дополнительные требования: ни сами спортсмены, ни члены их тренерского штаба не должны выступать с активной поддержкой российского вторжения в Украину.

Это решение касается и белорусских спортсменов, выступающих в индивидуальном качестве.

До этого российским спортсменам было запрещено выступать на Олимпиаде, запрет остается в силе для команд, официально представляющих Россию и Беларусь.

Французские власти говорят, что с недавних пор Россия усилила пропагандистский нажим, используя фейковые аккаунты в соцсетях для распространения слухов и дезинформации.

Этому предшествовалo ужесточение позиции Макрона по поводу войны в Украине: он уже не исключает возможность отправки французских войск для помощи Киеву.

Франция также полагает, что именно российские спецслужбы стояли за акцией в Париже, когда после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября на стенах домов во французской столице появились звезды Давида. В этом увидели попытку внести раскол во французское общество.

А созданную в Москве сеть пропагандистских вебсайтов Portal Kombat обвиняют в распространении таких фейков, как утверждения о том, будто в Украине уже служат французские наемники, а Макрон отменил поездку в Киев якобы потому, что узнал о готовившемся на него покушении.

Эммануэль Макрон прокомментировал также редкий телефонный разговор, состоявшийся в среду между французским министром обороны Себастьяном Лекорню и министром обороны России Сергеем Шойгу.