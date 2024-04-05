СЕГОДНЯ на DELFI TV | Большая игра. Сможет ли команда Тартуского университета пробиться в полуфинал эстоно-латвийской лиги?

В четвертьфинальной серии между командой Тартуского университета и „Вентспилсом“ ничья (1:1). В первом матче серии „Вентспилс“ победил дома со счетом 103:69, а в матче среды тартуская команда выиграла со счетом 82:69. По словам Олари Наритса, помощника тренера тартуской команды, решающим фактором станет характер и спортивная злость игроков.

„В решающем матче четвертьфинала на карту поставлено очень многое для обеих команд. Игра в среду показала, что если мы как команда сможем проявить общий боевой дух и приложить усилия в обороне, то Вентспилс можно обыграть даже в плохой для нас бросковый день“, — сказал помощник тренера.