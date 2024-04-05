05.04.2024, 17:35
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Большая игра. Сможет ли команда Тартуского университета пробиться в полуфинал эстоно-латвийской лиги?
Начало матча 19:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в третьем матче четвертьфинальной серии эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf команда Тартуского университета сыграет в гостях с латвийской командой „Вентспилс“. Начало матча 19:00.
В четвертьфинальной серии между командой Тартуского университета и „Вентспилсом“ ничья (1:1). В первом матче серии „Вентспилс“ победил дома со счетом 103:69, а в матче среды тартуская команда выиграла со счетом 82:69. По словам Олари Наритса, помощника тренера тартуской команды, решающим фактором станет характер и спортивная злость игроков.