Команда Тартуского университета проиграла в решающем матче четвертьфинальной серии эстоно-латвийской лиги

Обе команды начали игру не очень уверенно: „Вентспилс“ совершил семь ошибок в первые шесть минут, а тартуская команда реализовала лишь два из 13 бросков. Гости проигрывали со счетом 8:14, но затем дважды выходил вперед (15:14 и 17:16). Однако последняя минута первой четверти принадлежала хозяевам, и команда Тартуского университета проигрывала со счетом 18:21.

Вторая четверть прошла в том же ритме. На первых минутах отставание гостей сократилось до пяти очков (27:32), а к середине четверти они уже вели с отрывом в четыре очка (38:34). „Вентспилс“ снова был лучше в концовке, и после второй четверти тартуский клуб проигрывал со счетом 42:46.