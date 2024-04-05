Удар беспилотников по аэродрому Морозовск под Ростовом. Украина заявила, что уничтожены самолеты

Энгельс известен прежде всего своей базой тяжелых бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22, которые используются для обстрелов украинского тыла крылатыми ракетами с большого расстояния, обычно из района Каспия.

Из его формулировки было невозможно сделать однозначный вывод, уничтожен ли один беспилотник или больше одного. В местном паблике писали о множественных взрывах, но если воздушная цель сбивается ракетами, то для перехвата нужны минимум две ракеты.

Ночью также сообщалось об ударе украинских беспилотников по городу Энгельс в Саратовской области, где базируются российские тяжелые бомбардировщики. «В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет», — писал в телеграме губернатор саратовской области Роман Бусаргин.

В еще одном посте в телеграме губернатор добавил, что около полудня в пятницу «в Морозовском районе, недалеко от аэродрома», на одном из упавших беспилотников детонировало взрывное устройство, в результате чего пострадали, по предварительным данным, восемь человек. «Они проводили следственные действия на месте падения беспилотников», — пишет Голубев.

Позже Голубев заявил, что беспилотники попали по электрической подстанции и нанесли ей «незначительный ущерб», никто из людей в этот момент не пострадал.

До этого российские СМИ, включая пропагандистскую «Readовку», написали, что объектом атаки стал аэродром в Морозовске.

Около двух часов ночи по Московскому времени Губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал краткое сообщение: «В Морозовском районе подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА».

Первые данные об ударе беспилотников по Морозовску появились в ночь на пятницу.

По информации источников, которую публикует Русская служба Би-би-си , на аэродроме базировались истребители Су-27 и фронтовые бомбардировщики Су-34, последнее время активно действующие вдоль линии фронта.

В прошлом этот аэродром неоднократно подвергался украинским атакам.

Министерство обороны РФ опубликовало данные по российским регионам о том, сколько беспилотников и где было сбито за ночь.

Из нее следует, что в Саратовской области был сбит один беспилотник, в Ростовской — 44. Также сбито шесть беспилотников над Краснодарским краем и по одному над Курской и Белгородской областями, сообщило военное ведомство.

Анализ: один из самых массовых ударов, о результатах которого достоверно судить сложно

Павел Аксенов, военный обозреватель Русской службы Би-би-си

Удар беспилотниками по нескольким целям на территории России был одним из самых массированных — по сообщениям российских источников, в нем участвовали не менее четырех десятков дронов.

Самый сильный удар пришёлся по аэродрому Морозовск в Ростовской области. Пророссийский канал „Рыбарь“ пишет, что всего было сбито 44 БПЛА — 26 при помощи ЗРК „Панцирь-С1“, а 18 — стрелковым оружием.

Подтвердить эту информацию из независимых источников в условиях войны невозможно.

Украинские источники, в свою очередь, утверждают, что в результате ударов по ростовскому аэродрому было уничтожено не менее шести самолетов, а еще восемь получили „существенные повреждения“.

По видеокадрам, сделанным, как утверждается, в районе Морозовска в момент удара, однозначные выводы о результатах налета сделать также нельзя.

Информацию о результатах удара можно будет подтвердить когда будут опубликованы спутниковые снимки аэродрома, сделанные 5 апреля.

OSINT-исследователь MT Anderson опубликовал в сети Х (бывший твиттер) снимки, сделанные радиолокационным спутником 4 апреля примерно в три часа пополудни.

На них видны самолеты семейства Су-27 — радиолокационные снимки не настолько четкие, чтобы разобрать, какие именно.