СМИ: В результате атаки дронов СБУ на военный аэродром в России уничтожены не менее шести самолетов

По их данным, в результате атаки уничтожены не менее шести российских самолетов, еще восемь получили «существенные повреждения». Собеседники издания также утверждают, что при атаке 20 российских военнослужащих погибли или получили ранения.

Hromadske пишет, что атаку на аэродром организовала Служба безопасности Украины и украинские военные. Об этом же сообщают источники «РБК — Украина». По данным издания, на аэродроме базировались бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34, которые войска РФ использует для ударов по позициям ВСУ и прифронтовым украинским городам.

Минобороны РФ и независимые источники атаку на аэродром, уничтожение или повреждение российских самолетов пока не подтверждали.

В ночь на 5 апреля над Ростовской областью, как заявляло ранее российское военное ведомство, было сбито 44 украинских беспилотника. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, системы ПВО сбили более 40 целей в Морозовском районе. Атаку на аэродром губернатор в своем сообщении не упоминал.

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