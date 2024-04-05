50 тысяч погибших: что нам известно о потерях России в Украине к апрелю 2024 года

С учетом этого обстоятельства получается, что реально число тех, кто уехал на фронт „с гражданки“, может достигать 70% от всех боевых потерь российской стороны.

На основании этого можно предположить, что большая часть тех, кто сейчас находится у нас в разделе „нет данных“, не имели отношения к военизированным структурам до начала вторжения в Украину.

У еще 28% погибших не удалось определить принадлежность к той или иной группе военнослужащих или роду войск. Это происходит, в первую очередь, потому, что сейчас российские чиновники сообщают гораздо меньше подробностей о погибших, чем в самом начале войны. Однако в большинстве случаев такие некрологи сопровождаются фотографиями погибшего в гражданской одежде.

Вопреки обещанию президента России Владимира Путина солдаты-срочники продолжают принимать участие в боевых действиях. Нам известны имена по меньшей мере 101 призывника, погибшего в ходе вторжения в Украину. Часть из них погибли в Белгородской области России, охраняя пограничные позиции и формально не участвуя в войне. Но по сути вчерашние школьники почти ежедневно попадали под огонь артиллерии и стрелкового оружия, удерживая позиции, которые по идее должны охранять профессиональные соединения.

Кирилл служил по призыву и неожиданно для семьи подписал контракт незадолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Мать считает, что его заставили это сделать. В одном из первых же боев Кирилл пропал без вести. Его останки нашли только в марте 2024 года.

„Слава Тебе Господи! Восклицаю невольно… А потом пустота, темнота. А потом тишина. И прихожу в себя от дикого крика и рыдания! Так я встретила 20 марта 2024 г известие о гибели, и совпадении ДНК моего любимого, выстраданного, вымоленного у Господа своего сына Кирилла“, — написала на своей страничке Ирина Чистякова, мать 19-летнего солдата, который пропал после боя в Харьковской области Украины еще в марте 2022 года.

Среди них есть солдаты, о судьбе которых родственники не могли узнать по два года.

В первую очередь, это связано с тем, что российская армия все чаще использует тактику группы „Вагнера“. Она предполагает волнообразные атаки малыми штурмовыми группами на разных направлениях. Такой метод ведет к большим потерям в живой силе.

В целом установленные нами цифры российских потерь осени и зимы 2023 года уступают лишь потерям в ходе штурма Угледара и Бахмута зимой и весной прошлого года.

Сейчас многие эксперты говорят о том, что попытки прорыва российских сил в Донецкой области приостановились. Однако информация о погибших доходит с опозданием, поэтому мы продолжаем получать сообщения о тех, кто был убит в ходе этого наступления, в особенности в ходе штурма Авдеевки.

В период с октября 2023 года по 5 апреля 2024-го погибли по меньшей мере 1014 российских военных (в это число не входят те солдаты, у кого не известна дата смерти).

Тогда как в августе и сентябре каждую неделю в среднем подтверждалась гибель 360 военных. Этот скачок совпадает по времени с сообщениями о начале новой операции по штурму Авдеевки (в целом бои за этот город не прекращались с февраля 2022 года) и других населенных пунктов Донецкой области.

Начиная с октября 2023 года подтвержденные еженедельные потери российской стороны начали существенно расти. Начиная с 9 октября, подтвержденные еженедельные потери возросли до 550-600 человек.

К такому выводу мы пришли, систематически изучая обстановку на кладбищах в 70 населенных пунктах по всей России.

Реальное число погибших с российской стороны (без учета военных с территорий так называемых „народных республик“), по нашим оценкам, может быть в два раза больше.

Все приведенные цифры — это только те потери, которые нам удалось подтвердить по открытым данным: сообщениям чиновников и СМИ, публикациям близких родственников погибших в соцсетях, информации с мемориалов и мест захоронений.

Чтобы восполнять состав воюющих подразделений, Минобороны использует ряд стратегий. Во-первых, продолжается вербовка осужденных в колониях. Однако теперь на свободу они смогут попасть не через полгода на фронте — как это было раньше — а лишь после окончания войны.

Второй путь пополнения — это набор добровольцев, желающих подписать контракты с Минобороны. Еще в прошлом году местные власти в различных регионах России признавались, что им «спущен план» по набору и отправке на фронт новоиспеченных контрактников.

Так, например, перед городом Красноярском в прошлом году была поставлена задача набрать 2000 человек.

«Каждому району доведен план. Этот план расписан на целый 24-й год. Значит, есть две таблички. Одна табличка показывает, что на сегодняшнее число от общего плана сколько сделано… И на сегодняшний день, у нас недовыполнение за февраль — два человека», — рассказывал уже в этом году глава одного из районов Красноярска Юрий Савчук.

«Учитывая, что в контрактники у нас за последний год попадают в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее, то Центральный и Железнодорожный район — это районы старые, центральные, где такого коллектива меньше, чем по периферии города», — подбодрил чиновника местный депутат Вячеслав Дюков.

Уцелевших в первый год войны десантников и спецназовцев военное командование теперь, напротив, старается беречь, используя их для удержания позиций и снайперских операций. Ценных специалистов теперь отправляют в наступление только при наличии благоприятных условий, отмечают эксперты.

С начала вторжения Россия потеряла в Украине по меньшей мере 3354 офицера.

В том числе 1016 элитных специалистов командного звена. В это число мы включили погибших офицеров ВДВ, морской пехоты, спецназа, отрядов особого назначения Росгвардии, а также военных пилотов.