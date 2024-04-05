Никита Андреев: игра с „Левадией“ должна показать, на каком уровне мы находимся

Для Андреева, который много лет защищал цвета „Левадии“, а также недолго работал в ней в качестве тренера, субботняя игра ничем не отличается от других. „В Эстонии всегда можно найти такие связи, но сейчас я тренер „Нымме Калью“ и концентрируюсь на своей команде. Нельзя делить соперников по уровню или мотивации, каждая игра — самая важная, включая предсезонку. Фокус должен быть одинаковым, идеальным перед каждой игрой“, — сказал он.

Из-за того, что в Эстонию на некоторое время вернулась зимняя погода, во вторник „Нымме Калью“ тренировался в футбольном холле. Однако о том, какие погодные условия могут сложиться в день матча, он не беспокоится. „Мы привыкли к этому! Мы каждый год готовимся к игре в любую погоду, и все знают, что в апреле может пойти снег. Если бы мы играли на Евро в такую погоду сейчас, у нас было бы большое преимущество!“ — усмехнулся Андреев.

Перед нынешним сезоном в составе „Нымме Калью“ произошел ряд изменений. В последних турах Андреев вносил в стартовый состав несколько изменений. Он не стал описывать этот процесс как поиск идеального стартового сочетания, но признался, что хотел бы увидеть небольшие изменения в игре команды.

„У нас есть игроки, для которых это первый сезон в нашем чемпионате. У них есть потенциал для развития, а поскольку их довольно много, то и у всей команды есть потенциал для развития. Но мы движемся вперед шаг за шагом, и в субботу нас ожидает тяжелая игра, которая должна четко показать, где мы находимся“, — сказал Андреев журналистам на предматчевой пресс-конференции.

Матч 5-го тура Премиум лиги между „Нымме Калью“ и „Левадией“ состоится на „Спортленд Арене“ в субботу в 12:30. Игру в прямом эфире покажет Soccernet TV.

Турнирная таблица:

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