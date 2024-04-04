Российскому борцу запретили участвовать в Олимпиаде из-за поддержки войны

В официальном сообщении организации сказано, что Садулаев не соответствует критериям, которые Международный олимпийский комитет установил для нейтральных атлетов из России, желающих участвовать в международных турнирах.

«Садулаев был признан неподходящим после того, как комиссия получила новую информацию о его поддержке украинско-российской войны и о том, что он является официальным членом спортивного общества „Динамо“», — сказано в сообщении.

Общество «Динамо» связано с российскими силовыми структурами, в том числе Министерством внутренних дел и Службой безопасности России.

27-летний Садулаев, за которым закрепилось прозвище «русский танк», был знаменосцем российской сборной на закрытии Олимпийских игр в Токио 2020 года (из-за пандемии они проходили в 2021-м).

Ранее Международный олимпийский комитет решил, что допущенные к Играм в нейтральном статусе российские спортсмены будут выступать без флага и гимна. Дополнительное требование — ни сами спортсмены, ни члены их тренерского штаба не должны выступать с активной поддержкой российского вторжения в Украину.

Это решение касается и белорусских спортсменов, выступающих в индивидуальном качестве.

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