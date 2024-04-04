Власти разыскивают Романа Лебедева, который не вернулся в таллиннскую тюрьму открытого типа

Последний раз его видели в Пыхья-Таллинн, в Копли.

Заключенный невысокого роста (170 см), среднего телосложения. У него широкое лицо, густые брови, серо-голубые глаза и короткие темные волосы. У него несколько татуировок на спине, плечах, руках и кистях, в том числе шрам на одной кисти.

Известно, что на заключенном была рабочая одежда: ярко-зеленая с синим куртка, серые брюки и черные ботинки.

Всех, кто знает о его местонахождении, просят немедленно связаться с полицией по номеру 112 или с тюремной службой по номеру 501 0087.

Тюрьма открытого типа - это часть тюрьмы, откуда заключенные отправляются на работу, учебу и в короткие поездки в открытое общество и куда должны вернуться в установленное время.

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