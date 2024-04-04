Звезду африканской футбольной сборной застрелили из-за машины

24-летнего футболиста убили двое неизвестных во Флориде, что в пригороде Йоханнесбурга. Об этом сообщает Mirror.

Стрельба произошла на автозаправке. Пока Люк Флерс ожидал работника станции на него напали двое вооруженных мужчин, приехавших на белом BMW 1. Подозреваемые навели на него огнестрельное оружие и вывели из автомобиля, а затем выстрелили один раз в туловище. Один из нападавших уехал на украденном автомобиле потерпевшего, а за ним двинулся его сообщник.

Флерса доставили в ближайшее медицинское учреждение, однако спасти его жизнь не удалось. Полиция открыла расследование. Комиссар провинции Гаутенг, генерал-лейтенант Томми Мтомбени, назначил группу опытных детективов из офиса провинции. Правоохранители еще не задержали подозреваемых.

К слову, Люк Флерс защищал цвета сборной ЮАР на Олимпийских играх в Токио-2021. За взрослую национальную команду дебютировать не успел.

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