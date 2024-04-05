Экономический прогноз: экономика восстанавливается, но требуются дополнительные усилия(12)
Весенний экономический и финансовый прогноз показывает, что во второй половине прошлого года спад внешнего спроса был сильнее ожидаемого, а долгожданный поворот к восстановлению экономики еще не достигнут.
При этом факторы, которые тормозили развитие экономики Эстонии в последние несколько лет, отступают – рост цен замедляется, рост заработной платы продолжается, процентные ставки со временем постепенно снижаются, и мы уже не наблюдаем высокой безработицы. Большой бюджетный дефицит помог населению и бизнесу пережить годы спада, но нам нужно приложить немало усилий в последующие годы, чтобы остановить быстрый рост государственного долга.
В прошлом году товарообмен снизился во всем мире. В глобальном масштабе этот спад был вызван охлаждением китайской экономики и геополитической напряженностью. В развитых странах и Европе к этому добавились быстрое повышение процентных ставок, предпринятое для сдерживания инфляции, а также снижение экономической активности капитало- и энергоемких сфер деятельности под влиянием энергетического кризиса.
Однако многие факторы, которые до сих пор тормозили нашу экономику, отступают. Прогнозы внешних рынков указывают на постепенное восстановление ситуации на наших экспортных рынках. Начинает снижаться и влияние факторов, подавлявших внутренний спрос. „Пик роста цен пройден, внутреннее ценовое давление уменьшается, цены на энергоносители снизились из-за отступления энергетического кризиса, а цены на сырье на мировом рынке стабилизировались и показывают тренд падения“, – заявил министр финансов Март Вырклаэв.
„Безработица в этом году несколько увеличится, но Министерство финансов не прогнозирует большого скачка безработицы“, – добавил министр. При этом на серьезное восстановление можно надеяться только в 2025 году, когда экономический рост достигнет 3,3%. В этом году Министерство финансов ожидает в общей сложности нулевого роста.
Бюджетный стимул правительства помог лучше пережить годы спада экономики, но прогноз также показывает, что без реализации мер по сокращению дефицита бюджета в ближайшие годы дефицит будет усугубляться, а долговая нагрузка правительственного сектора продолжит быстрый рост.
„Поскольку значительная часть мер, предусмотренных стратегией государственного бюджета, не реализована, в базовом прогнозе Минфина мы по-прежнему видим большой бюджетный дефицит“, – пояснил руководитель отдела фискальной политики Министерства финансов Рауль Ляттемяэ. „Чтобы учесть влияние решений, которые не вошли в прогноз, но предусмотрены бюджетной стратегией, в этот раз мы подготовили для прогноза дополнительный сценарий“, – добавил он.
Прогноз также показывает, что согласованный госбюджет и государственная бюджетная стратегия по-прежнему актуальны. Доведение дефицита правительственного сектора до уровня, предусмотренного Законом о государственном бюджете, требует в 2025–2028 годы больших усилий, но объем мер, принятых в осенней бюджетной стратегии для приведения государственных финансов в порядок, достаточен для достижения необходимого результата.
Министерство финансов составляет финансовый и экономический прогноз два раза в год, весной и летом. Прогнозы используют правительство и Рийгикогу при принятии решений по бюджетной политике, а предприниматели – при составлении своих стратегических планов. Пояснительная записка к прогнозу дает общественности широкий обзор последних направлений экономического развития и перспектив на четыре года вперед. Прогноз Минфина основан на решениях Рийгикогу и методологии Европейской комиссии.
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