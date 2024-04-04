В красивую дату 04.04.2024 в Таллинне поженятся 20 пар. Но есть день популярнее(3)
Еще большей популярностью пользуется дата 24.04.2024 года — тогда будет заключено 27 браков, рассказали RusDelfi в Таллиннском департаменте записи актов гражданского состояния.
Каждый год появляются определенные даты, которые по разным причинам особенно привлекают людей или каким-то образом волшебны для вступающих в брак, например, из-за комбинации цифр, отметили в департаменте.
„В летние месяцы планируется больше браков 24.07.2024, 24.08.2024, и для этого мы задействуем всего три зала. Каждая церемония бракосочетания особенная, и мы рады за каждую пару, выбравшую Таллиннское отделение ЗАГС местом бракосочетания“, — прокомментировали в департаменте.
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