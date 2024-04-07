Вестеринен о переименовании РКЦ: русскую рулетку и русское лото тоже начнем называть по-другому?

„Сперва чётко обозначу свою гражданскую позицию. Я человек культуры, а не политики и поэтому в политику не лезу. Соответственно не люблю, когда политика вмешивается в культуру. Такие понятия как политика, культура, экономика, религия и т.д. - как пальцы на одной руке, не должны срастаться. История знает уже достаточно много печальных и даже трагических примеров такого срастания.