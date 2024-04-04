Сегодня Рийгикогу избирает правление. Сможет ли Юри Ратас победить Арво Аллера?

Первым голосованием избирается спикер Рийгикогу. Eesti 200 подтвердила, что их кандидатом является Лаури Хуссар, который в настоящее время и занимает эту должность. Поскольку за ним коллективно стоит коалиция, никаких сюрпризов здесь не ожидается.

В ходе второго голосования избираются два вице-спикера. Кандидаты - Тоомас Кивимяги (Партия реформ), Арво Аллер (EKRE) и свежий отечественник Юри Ратас. Последний пока является вице-спикером. Ратас был избран на эту должность, когда еще был членом Центристской партии.

Понятно, что Кивимяги получит должность первого вице-спикера. Это подтверждают математические расчеты коалиции. Например, его родная партия, Партия реформ, обещает, что группа проголосует за него единогласно. Открытым остается вопрос кандидата от оппозиции. Разочаровавшись в Ратасе, фракция Центристской партии поддерживает кандидата EKRE. Быстрый подсчет показывает, что две партии с большим преимуществом выиграют у Isamaa. Однако есть одно большое но - возможно, за Ратасом стоят некоторые депутаты коалиции. Говорят, что ты, должно быть, соцдемы. Видимо, коалиция предпочла бы, чтобы на этом посту остался Ратас.

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