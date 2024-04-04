Отбор на Евро-2024: женская сборная Эстонии U19 по футболу обыграла сверстниц из Казахстана

Хелина Таркмил нанесла первый опасный удар в матче на 13-й минуте, но сборную Казахстана спас вратарь. На 18-й минуте Элизабет Ыйспуу после углового удара имела шанс вывести Эстонию вперед, но, к сожалению, мяч пролетел мимо ворот. Сборная Казахстана произвела двойную замену на 31-й минуте, после чего также имела возможность выйти вперед, но защищавшая ворота эстонской сборной Катарина Элизабет Кяпа справилась со своей задачей.

Эстония вышла вперед на 42-й минуте, благодаря голу Ванессы Грутоп.

Казахстан начал вторую половину более активно, но на 58-й минуте Палтс удвоила преимущество эстонской сборной. Спустя пару минут возникла еще одна опасная ситуация, но удар Грутоп был отбит вратарем соперника. Казахстану удалось отквитать один мяч на 76-й минуте. Несмотря на то, что в конце матча Грете Краус нанесла еще несколько ударов, счет на табло не изменился и Эстония одержала победу.

Следующий матч Эстонии в отборочном турнире состоится в субботу, 6 апреля, в 15:00 по эстонскому времени, когда она встретится с хозяйками турнира - сборной Грузии. Прямая трансляция матча будет доступна на Youtube-канале.

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